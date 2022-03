Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Tento týden je nepopiratelně ve znamení novinek od Applu. Ten si přichystal nový telefon, tablet, počítač i procesor, tak se na ně podíváme. A nakonec zbyde místo i na nové telefony od Samsungu. Vítejte u mNews.

mNews #165 – iPhone SE a další novinky přehledně

Podcast v audio formě

iPhone SE 2022 nepřekvapí

Již od zítřka si můžete předobjednat nový iPhone SE, který následně do prodeje vstoupí 18. března. A jsem rád, že zde mohu s nadšením říci, že nás Apple co do designu opravdu překvapil! To si dělám samozřejmě legraci. Třetí generace modelu SE vypadá zcela identicky jako ta předchozí. A i ta v době svého uvedení vypadala se svými velkými rámečky a tlačítkem pod displejem archaicky. Ale komu se tento vzhled líbí, tak může jásat. Zůstávají skleněná záda i ochrana IP67. Jaké jsou tedy novinky? Především je to procesor A15 Bionic, který zajistí nejen brutální výkon a podporu na roky dopředu, ale údajně se má díky němu prodloužit výdrž a zlepšit fotografie. Ano, na zadní straně najdete stále jediný 12megapixelový snímač a vpředu je opět 7megapixelová selfie kamera. Potěší však zrychlení nabíjení na 20 W a podpora 5G.

A teď možná to nejdůležitější. „Novinka“ se na našem trhu bude prodávat za 12 490 Kč ve verzi s 64GB úložištěm. Na nejvybavenější model s 256 GB si připravte rovnou 17 tisíc korun.

Apple Mac Studio a M1 Ultra

Jako další novinku si Apple přichystal nový 5nm čipset s označením M1 Ultra. Stojí na stejných základech jako všechny předchozí čipy M1 s tím rozdílem, že Ultra hraje na čísla a velikost. De facto se jedná o dvojici čipů M1 Max přilepených k sobě. Díky tomu nabídne opravdu obří výkon, který můžete využít v další odhalené novince.

Apple Mac Studio je poměrně malý stolní počítač, který cílí na profesionály, jež potřebují vysoký výkon a plnou konektivitu. Nechybí třeba čtyři Thunderbolty 4, několik USB-A, USB-C, HDMI, SD karty nebo 10Gb ethernet. A vybrat si můžete právě buď čip M1 Ultra, nebo slabší Max. Cena startuje na 57 tisících korunách a za verzi s Ultra zaplatíte neskutečných 117 tisíc korun. Za dalších 42 tisíc Kč si můžete přikoupit Apple Studio Display, tedy 27" 5K Retina displej s kamerou, reproduktory a dalšími konektory.

iPad Air nyní s M1

A zlepšení se dočkal také iPad Air. Ten má již známý hranatý design, poměrně tenké rámečky a 10,9" IPS obrazovku, ale nyní uvnitř najdete čipset Apple M1, který údajně zvedne výkon oproti předchozí generaci o 60 %. Tablet dále nabídne dvojici 12megapixelových kamerek a přijde ve verzi s Wi-Fi i 5G. Cena startuje na 16,5 tisících Kč a verze s 5G na 21 tisících korunách.

Samsung odhaluje řadu A a M

Poměrně nenápadně se Samsung pustil do odhalování novinek v řadě A. Na ty nejzajímavější kousky si musíme ještě počkat, nyní se představují skutečně základní modely. Nejprve se jedná o Galaxy A23 s IPS panelem a jen 60Hz obnovovací frekvencí. Ač na první pohled láká na 4 foťáky vzadu, tak zajímavý je jen 50megapixelový hlavní. Třeba takový 5megapixelový ultraširokoúhlý je vyloženě zklamáním. Naopak slušný by měl být výkon. O všem tak rozhodne cena, kterou Samsung zatím neupřesnil.

Vlastně o něco zajímavější je Galaxy M23 s podporou 5G a 120Hz displejem. A dokonce nabídne i použitelný ultraširokoúhlý foťák. V Česku se bude prodávat již v březnu za nemalých 7,5 tisíce korun. Abych výčet dokončil, tak na náš trh přijde i základní Galaxy A13 za 4 200 korun, jehož specifikace si už přečtěte u nás v článku.

V minulém týdnu jsme odhalovali novinky z veletrhu MWC, třeba nový nadupaný Honor.