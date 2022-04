Apple iPad Air (2022)

Nový iPad Air (2022) přináší kromě vyššího výkonu také 5G a vylepšenou selfie kameru. Uspěje však?

Spolu s novým iPhonem SE (2022), který lze označit za recyklát iPhonu SE (2020), byl oznámen také nový iPad Air (2022). Jak se novinka osvědčila v průběhu testu?

Obsah balení: včetně adaptéru

iPad Air (2022) má navzdory environmentálnímu smýšlení Applu v balení stále 20W adaptér, který doplňuje nálepka s logem výrobce a také USB-C/USB-C kabel.

Líbilo se nám včetně adaptéru

Nelíbilo se nám nekoresponduje s environmentálním přístupem výrobce

Konstrukční zpracování: skvělé Touch ID a rozpaky budící konstrukce?

Nový iPad Air (2022) se vydal po stejné stezce jako iPhone SE (2022), z hlediska designu se tak stále jedná o placku identických rozměrů i použitých materiálů. Samozřejmostí je pohotové Touch ID, které lze snadno nahmatat, ať už používáte iPad naležato nebo vertikálně a stejně tak neschází ani praktické USB-C. Pokud máte smartphone Androidem a USB-C (či jiné příslušenství), můžete si vzít na cestu mimo domov pouze jediný kabel s adaptérem, což je rozhodně výhoda.

Mírně kontroverzně může působit konstrukce, která se neobešla bez problémů. Na internetu tak můžete dohledat různé zkušenosti majitelů, kteří si stěžují na vrzání při jistém druhu uchopení a jiné konstrukční neduhy. U mnou testovaného kousku jsem se s ničím takovým nesetkal, vzhledem k nízké tloušťce bych však doporučoval dbát zvýšené opatrnosti v případě, že byste se rozhodli iPad nosit v batohu. I s polstrovanou přihrádkou batohu (iPad by se tedy nacházel hned za zády) by se totiž snadno mohlo stát, že se ohne nebo nějak zdeformuje. Takový Galaxy Tab S8, který je jen o 0,1 milimetru tlustší, působil mnohem bytelněji. Potěšila by také alespoň základní zvýšená odolnost, což by vzhledem ke konstrukci neměl být až zase takový problém. Stejně tak někomu může chybět praktický přepínač zvukových profilů, který Apple z nějakého důvodu na iPady již nedává. V tomto ohledu tedy Apple má co vylepšovat.

Kladně naopak hodnotím širokou paletu nabízených barev, které se nedrží typicky nudné šedé/černé či maximálně bílé, ale najdeme zde i růžovou, fialovou či modrou.

Líbilo se nám široká paleta nabízených barev

pohotové Touch ID

Nelíbilo se nám bez (oficiální) zvýšené odolnosti

obavy z pevnosti konstrukce

slušelo by mu Face ID

chybí přepínač zvukových režimů

Displej: stále povedený

Použitý displej se chlubí 10,9" uhlopříčkou a jemným rozlišením 2360 × 1 640 pixelů, stejně jako podporou Apple Pencil (2. generace) či antireflexním povrchem. Stejně jako u předchozí generace se jedná o povedený displej. Ačkoliv zde figuruje jen obyčejný IPS LCD panel, vypadá obrazovka hezky a má i slušnou svítivost. Pokud byste však chtěli s tabletem pracovat především venku, nemusí vždy maximálních 500 nitů úplně stačit.

Chvályhodně hodnotím symetrické rámečky, které sice nepatří k nejtenčím, ale alespoň je možné iPad pohodlně držet (bez náhodných dotyků), potěšilo by však alespoň nasazení vyšší obnovovací frekvence než 60 Hz. I v tomto ohledu tedy nový iPad Air kopíruje přístup iPhonu SE. Nedočkali jsme se ani podpory HDR.

Líbilo se nám symetrické rámečky na všech stranách

Nelíbilo se nám „pouze“ IPS LCD bez podpory HDR

jen 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: nezklame vás

O hlasitou reprodukci se starají stereo reproduktory, které vykouzlí nadprůměrně hlasitý, hlavně až nečekaně kvalitní zvuk. Ať už si přes iPad budete pouštět hudbu nebo sledovat filmy, budete příjemně překvapeni. Těšit se můžete na velmi solidní prostorový efekt, hutné basy (s ohledem na velikost zařízení) a nezastřený zvuk i při maximální hlasitosti. Výhodou je také umístění reproduktorů, díky kterému je při práci s tabletem orientovaným na výšku nemáte šanci zakrýt dlaní.

Líbilo se nám špičkové reproduktory

Výkon hardwaru: necháte se zlákat?

Hlavním lákadlem nového iPadu Air je pravděpodobně výkon, který je díky nasazení procesoru Applu M1 (verze s osmijádrovým GPU) a 8 GB RAM na poměry tabletu opravdu špičkový a je jasné, že upgrade na nový iPad nebudete muset (kvůli výkonu) řešit několik dlouhých let. S novým čipsetem je možné získat až 256GB úložiště, což by mohlo být pro náročnější uživatele málo, naopak základní kapacita činí pouze 64 GB. Ideálním kompromisem by podle mého názoru bylo, kdyby iPad disponoval v základu alespoň 128 GB, které by mohly běžného uživatele uspokojit, a maximální velikost úložiště byla 512 GB.

Ačkoliv jsou všichni zvyklí na prémiové ceny Applu, přijde mi příplatek za podporu 5G extrémně vysoký. Pokud si totiž nevystačíte s Wi-Fi verzí, ale budete chtít variantu s 5G, připlatíte si 4,5 tisíce korun (pouze za mobilní připojení). Vrcholná konfigurace s 256 GB a 5G tak vyjde na 25 490 Kč, za 26 990 Kč přitom můžete mít 11palcový iPad Pro s 5G a 128GB úložištěm, což je podle mě navzdory menšímu úložišti podstatně lepší volba.

Líbilo se nám špičkový výkon

Nelíbilo se nám v základu jen 64GB úložiště a max. jen 256 GB

velmi vysoký příplatek za 5G

Výdrž baterie: klasika od Applu

Hodnotit výdrž v případě tabletu může být trochu oříškem, neboť jej málokdo používá celý den podobně jako smartphone. Během používání v rozmezí několika dnů jsem byl však na jedno plné nabití schopen dosáhnout zhruba 10 hodin celkové výdrže, což je takový standard od Applu. Nabíjet pak můžete výkonem 20 W.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

Konektivita: k dispozici Wi-Fi 6 i 5G

Jak již bylo zmíněno, nový iPad Air je nabízen jak čistě ve Wi-Fi konfiguraci, tak s podporou 5G. Ve výbavě (u všech verzí) nechybí Wi-Fi 6 či Bluetooth 5.0, digitální kompas či mikrolokalizace iBeacon. Cellular verze má navíc také GPS a GLONASS.

Líbilo se nám nic důležitého nechybí

Fotoaparát: selfie kamerka v hlavní roli

Fotovýbava čítá celkem dva snímače, které sdílejí rozlišení 12 Mpx, jinak se však jedná o odlišné fotoaparáty. Zatímco selfie kamerka je ultraširokoúhlým objektivem s rozsahem až 122 stupňů (ohnisková vzdálenost 14 milimetrů), světelností f/2.4 a podporou Center Stage, zadní fotoaparát má ohnisko 29 milimetrů a clonu f1/.8.

Právě funkce Center Stage je praktická nejen proto, že umožňuje využít v podstatě hned dva snímače, i když se v rámečku fyzicky nachází pouze jeden, ale také se hodí při videokonferencích. Kamerka dokáže zabrat hned několik osob najednou a v reálném čase „sledovat“ toho, kdo mluví, což zadní fotoaparát neumí.

Kvalita pořízených snímků i videa je, jak už to tak u iPadů bývá, špičková a zanechává za sebou většinu konkurence s Androidem. Fotky mají pěkné barevné podání, správně nastavenou expozici, kontrast i dostatek detailů a za denního světla vypadají zkrátka skvěle. Výsledky ve zhoršeném osvětlení také nezarmoutí a ve světe tabletů jsou stále nadprůměrné. Selfie kamerka dokáže vyfotit parádní ultraširokoúhlé snímky, ale také (softwarově upravené) fotografie s běžným rozsahem. Video na čelní kamerku lze natáčet v maximální Full HD kvalitě s 60 FPS, zadní kamera pak zvládne 60 snímků i ve 4K.

Líbilo se nám skvělá ultraširokoúhlá selfie kamerka

špičková kvalita fotek (na poměry tabletů)

natáčení videa až ve 4K ve 60 FPS

Software: iPadOS nezklamal

iPadOS vychází z iOS, což je na první pohled patrné z vizuálu, ale také z rozložení ovládacích prvků. Nechybí tak například knihovna aplikací, interaktivní widgety nebo ovládací centrum, které vyjede svajpnutím dolů z pravého rohu. Operační systém je velmi rychlý a oproti iPhonům mu nedělá problém zobrazit procento baterie přímo vedle ikonky, což je možné zapnout/vypnout v sekci Baterie – Stav baterie. Chod systému je extrémně svižný a do budoucna lze počítat s dlouhou podporou.

Líbilo se nám svižný chod

nejrůznější vychytávky

Zhodnocení

iPad Air (2022) nenabízí kromě vyššího výkonu a vylepšené selfie kamerky mnoho nového. Příplatek za 5G je navíc velmi vysoký (z nepochopitelných důvodů dokonce ještě o 500 Kč vyšší než u iPadu Pro). Osobně bych tak při uvažování o nákupu nového „ne-Pro“ iPadu klidně sáhl po základním 10,2palcovém iPadu , případně si koupil předchozí generaci iPadu Air.

