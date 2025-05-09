Lenovo Legion Go je malý počítač na cesty, co si rád hraje

První generace Lenovo Legion Go, představená na veletrhu IFA 2023, nastavila nový standard pro kapesní hraní a vysloužila si pochvalu za 8,8" displej, odnímatelné ovladače TrueStrike, robustní stojánek a dva porty USB typu C. Tento koncept a obecně celá kategorie mobilního hraní se ukazuje jako životaschopná, a tak Lenovo představilo prototyp Lenovo Legion Go (8,8", 2), který představuje nejnovější inovace inspirované zpětnou vazbou od fanoušků Legionu a disponuje špičkovými specifikacemi pro soutěživé hráče, kteří od svých kapesních počítačů vyžadují maximum.
Tento herní kapesní počítač s operačním systémem Windows 11 navazuje na úspěch první generace modelu Legion Go (8,8", 1), zachovává DNA původního modelu a zároveň obsahuje klíčová vylepšení. Nový Legion Go (8,8", 2) umožňuje hráčům zajít ještě dál v přizpůsobení a přizpůsobit si zážitek podle vlastních specifických kritérií, ať už sedí u stolu, na pohovce, v letadle nebo na pódiu.
Legion Go (8,8", 2) je vybaven 8,8" displejem OLED WUXGA 144Hz VRR s nativním zobrazením na šířku, certifikaci HDR TrueBlack 1000 pro hlubokou černou a plynulý zážitek bez ohledu na hru díky podpoře variabilní obnovovací frekvence 30 Hz – 144 Hz. Výkon poskytuje procesor AMD Ryzen Z2 Extreme a až 32GB 8000MHz operační paměti RAM, což je dost výkonu i prostoru pro vdechnutí života hrám od AAA náročným na zdroje, nezávislým a retro hrám a čemukoli dalšímu z hlubokého katalogu hráčů. A díky až 2TB úložišti PCIe Gen 4 a slotu microSD s podporou až dalších 2TB může tato sbírka putovat kamkoli, kam se Legion Go (8,8", 2) vydá, s vylepšenou 74Whr baterií, která má o více než 50 % vyšší kapacitu než předchozí generace Legion Go.
Odnímatelné ovladače Legion TrueStrike byly přepracovány, mají ergonomičtější linie, hladší chod a chytřejší rozložení tlačítek a stále disponují režimem FPS, který mění pravý ovladač na vertikální myš pro přirozenější ovládání během FPS her. Odnímatelné ovladače TrueStrike nabízejí ještě větší svobodu tím, že umožňují režim konzole, režim tabletu a režim handheldu. Tři uživatelsky programovatelná tlačítka přizpůsobitelná prostřednictvím aplikace Legion Space přidávají další úroveň vyladěného ovládání pro hráče, kteří potřebují správné vstupy jediným stisknutím. Joysticky s Hallovým efektem poskytují přesné ovládání bez driftu a velký otočný D-pad umožňuje plynulé a přirozené ovládání komb při hraní bojových nebo retro her. Ovladače TrueStrike lze od zařízení odpojit, což umožňuje nerušené vstupy bez ohledu na nastavení. Pro hrdé majitele první generace zařízení Legion Go (8,8", 1) jsou přepracované ovladače Legion TrueStrike plně zpětně kompatibilní.
Mezi další vlastnosti Legionu Go (8,8", 2) patří robustní stojánek pro hraní s odděleným ovladačem, port USB4 na horní i spodní straně zařízení pro snadnější přístup k portům v doku, na stole nebo v rukou a čtečka otisků prstů zabudovaná do tlačítka napájení pro rychlejší přihlášení.
Prodej začne už tento měsíc, přičemž oficiální ceny nejslabší konfigurace začíná na 999 €, tedy asi 24 tisících korunách.