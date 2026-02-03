mobilenet.cz na sociálních sítích

iPhone 17e oficiálně: na Dynamic Island zapomeňte, ale magnety už nechybí

Martin Fajmon
iPhone 17e oficiálně: na Dynamic Island zapomeňte, ale magnety už nechybí
Fotografie: Apple
  • Apple iPhone 17e nově nabízí MagSafe i Ceramic Shield 2. generace
  • Potěší, že za stejnou cenu nabízí základní varianta dvojnásobné úložiště
  • Novinkou je jemně růžová barevná varianta, Dynamic Island bohužel stále chybí

Společnost Apple dnes oficiálně představila iPhone 17e, další model do cenově dostupné řady „e“, který letos přináší očekávané novinky a přitom zachovává stejnou cenu jako jeho předchůdce – nově navíc s dvojnásobným úložištěm pro základní variantu.

Co je nového a co zůstalo?

Na první pohled si stále drží klasický design s 6,1″ OLED displejem a proporcemi, které známe z minulých generací. Je škoda, že Apple se stále drží poměrně nízkého jasu 800 nitů (1 200 nitů v maximu), takový iPhone 17 má typický jas 1 000 nitů a v maximu až 3 000 nitů. Výraznou změnou je integrace magnetického systému MagSafe, který umožňuje pohodlné magnetické bezdrátové nabíjení až 15 W a podporuje širokou škálu kompatibilního příslušenství. MagSafe totiž iPhonu 16e výrazně chyběl.

Apple iPhone 17e

Uvnitř tepe nový čip A19, který přináší vyšší výkon oproti loňskému iPhonu 16e. Díky tomu se i dostupnější model výkonově přibližuje hlavní řadě, byť s mírně omezenou grafickou částí.

K dalším novinkám patří:

  • základní úložiště je nově 256 GB, k dispozici je i varianta s 512 GB
  • plnohodnotná podpora MagSafe příslušenství

Design a barvy? Růžová to asi nevytrhne

iPhone 17e si zachovává hliníkové tělo a ochranné sklo Ceramic Shield nové generace, což chválíme. V nabídce zůstávají tradiční barevné varianty, tedy černá a bílá, novinkou je pak barevný odstín s názvem „jemně růžová“, který ocení především něžné pohlaví. Bohužel novinka stále nenabízí Dynamic Island, ale stále starý typ výřezu. Škoda! Je ale jasné, že s Dynamic Island by byl nový iPhone už prakticky totožný s iPhonem 17, alespoň po stránce designu.

Cena a dostupnost

Apple letos nepřistoupil ke zdražení. Cena zůstává stejná jako u předchozí generace, a to i přes dvojnásobnou paměť, vylepšený výkon a přidaný MagSafe. Předobjednávky startují 4. března, samotný prodej bude zahájen krátce poté, konkrétně 11. března. 256GB varianta vyjde na 16 990 Kč, 512GB varianta poté na 22 990 Kč – to je o 3 tisíce korun méně, než za kolik se prodávala 512GB varianta iPhonu 16e.

Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 16:26
Za 23k se prodává iPhone 17, 16e postrádá smysl, a displej stále jen 800nits to chcete u mobilu..
