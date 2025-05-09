Jen pro konzumaci obsahu? Nové tablety od Lenova toho nabídnou mnohem více

Lenovo Yoga Tab je výzvou pro mladé kreativce, aby tvořili odkudkoli, a posouvá kreativitu, produktivitu a mobilitu na novou úroveň díky nativně zabudovaným hybridním řešením s umělou inteligencí a multimediálním zážitkům. Tento 11,1" tablet vybavený displejem PureSight Pro s rozlišením 3,2K, jasem 800 nitů a obnovovací frekvencí 144 Hz oživí jakýkoli náčrtek, čmáranici nebo návrh a díky technologii AI SuperRes zvýší rozlišení každého pixelu fotografie. Tablet dotváří smyslový zážitek z tvorby díky systému 4 reproduktorů a zvuku Dolby Atmos.
Yoga Tab je poháněn mobilní platformou Snapdragon 8 Gen 3 s 20 TOPS NPU a plně využívá výkon vestavěné umělé inteligence, která se učí a přizpůsobuje každému vstupu, reaguje na hlas uživatele a zvyšuje kreativitu tím, že předvídá a navrhuje další akce. Lenovo Yoga Tab je intuitivní a inteligentní hybridní asistent s umělou inteligencí: generuje texty, upřesňuje nápady nebo překládá informace pomocí Lenovo Smart AI Input díky sadě klávesnice 2 v 1 se speciální klávesou Smart Key, vytváří okamžité přepisy a inteligentní shrnutí pro převod hlasu na text v reálném čase pomocí Lenovo AI Live Transcript a nabízí Google Gemini a Circle to Search with Google.
Kreativci, kteří chtějí svou fantazii oživit intuitivnějším a přirozenějším způsobem, mohou tablet Yoga Tab spárovat s perem Lenovo Tab Pen Pro, které poskytuje zážitek z tvorby díky 8192 úrovním přítlaku a haptické zpětné vazbě. S perem Lenovo Tab Pen Pro mohou kreativci naplno využít výhod umělé inteligence, zachytit jakýkoli prvek s přesností díky funkci Lenovo Smart Capture, proměnit čmáranice v digitální mistrovská díla pomocí funkce Sketch-to-Image a dalších. Lenovo Yoga Tab má celokovovou unibody konstrukci s novou křemíkovo-uhlíkovou baterií, dokáže streamovat videa z YouTube až 12 hodin a váží 458 gramů. Dodává se také s předinstalovaným softwarem Adobe Creative Suite a Perplexity Pro. Prodej začne už během září, a to za doporučenou cenu 499 €, tedy asi 12 tisíc korun.
Lenovo Idea Tab
Společnost Lenovo také představila Idea Tab Plus, ideální tenký a lehký tablet pro digitální nadšence, kteří hledají dokonalého společníka pro učení, hraní a připojení. Lenovo Idea Tab plus odemyká efektivitu díky funkcím poháněným umělou inteligencí, včetně Lenovo AI Notes, které zjednodušují a zdokonalují psaní, shrnují obsah, a Google Gemini pro cloudové funkce umělé inteligence. Ve spojení s perem Lenovo Tab Pen, Pen Plus nebo klávesnicí posouvá učení do nových výšin, takže interakce s aplikacemi, jako je Circle to Search Google, je ještě efektivnější a efektivnější.
Je navržen pro pohlcující výuku, má 12,1" displej s rozlišením 2,5K, 96 % DCI-P3 a 800 nitů pro živý a ostrý obraz i venku a doplňuje ho čtveřice reproduktorů vyladěných do Dolby Atmos. Je poháněn osmijádrovým procesorem MediaTek Dimensity 6400, má baterii s kapacitou 10 200 mAh a vydrží až 13 hodin přehrávání videa. Lenovo Idea Tab Plus váží méně než láhev vody (asi 0,53 kg), je tenčí než notebook (asi 6,29 mm) a dodává se ve třech různých barvách, které odrážejí vaši osobnost, včetně Luna Grey, Cloud Grey a Sand Rose. Doporučená cena je 299 €, tedy asi 7300 korun.
Lenovo FlickLift - Zjednodušená manipulace s obrázky napříč aplikacemi
Lenovo FlickLift je aplikace, která uživatelům umožňuje rychle a plynule manipulovat s obrázky v různých aplikacích. Aplikace FlickLift běží na pozadí a automaticky se objeví, když rozpozná obrázek, na který se najede myší v mnoha aplikacích založených na systému Windows 11. Uživatelé mohou automaticky doostřit obrázek, doostřit lidské tváře, zvětšit nebo zakroužkovat objekt na obrázku a automaticky odstranit pozadí a uložit úpravu do schránky.
Aplikace FlickLift zefektivňuje úpravy obrázků a šetří čas při práci na kreativních a produktivních úkolech a bude předinstalována v zařízeních Yoga 10. generace a ve vybraných zařízeních Legion a IdeaPad.