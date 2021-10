Intel je v křeči a dokazuje to trapnou reklamou, kterou snad ani nechcete vidět

Fotografie: Slejven Djurakovic, unsplash.com

Intel měl několik posledních desetiletí prakticky jistý trůn, co se procesorů pro osobní počítače týče. Jenže tato pozice se v poslední době povážlivě kývá. Konkurence na rozdíl od něj neusnula na vavřínech – když se to pak Intel snaží dohnat marketingem, vznikají díla, nad kterými zůstává rozum stát.

Už od doby, kdy jsem si stavěl svůj první počítač, což už je skoro čtvrtstoletí, tak nějak platilo, že buď ho chcete udělat dobře (Intel), nebo levně (AMD). Podle toho člověk vybral procesor a desku, tedy srdce počítače. Samozřejmě, našly se modely od AMD, které mohly být v něčem lepší, zvláště se zohledněním ceny, ale i přes četné flamewary v internetových diskuzích bylo vše po dlouhou dobu dané.

Je to zkrátka ideální stav pro to, čemu se přeneseně říká usnout na vavřínech. Intel začal zaostávat ve výrobním procesu, což se snaží maskovat marketingem, objevené chyby opravuje jen za cenu ztráty výkonu a tak dále. Když se dnes zeptáte nějakého „guru na počítače“, tak vám naopak doporučí začít Ryzenem. Opravdová rána ale přišla s tím, jak se Apple rozhodl zbavit Intelu. Zatímco jeho první procesor M1 vypadal spíš jako experiment, nebo vedlejší větev, nové M1 Pro a M1 Max už dávají jasně najevo, jak vidí Apple svoji budoucnost. Při prezentaci to ostatně ukazoval pokaždé, když srovnával vlastnosti nových procesorů se sférou PC. Ve výkonu sice zatím úplně nestačí, ale když se vezme výkon na watty, tedy klíčový ukazatel pro mobilní zařízení...

Nezadávejte tvorbu reklamy pod vlivem emocí

Původně jsem si myslel, že následující video je parodií, kterou spáchala internetová komunita, aby satiricky komentovala současné dění, ale ne, je to oficiální kanál Intelu. Ten zde předvádí něco jako sociální experiment. Pozve si uživatele produktů Apple, kterým pak prezentuje výhody PC.

Titulek sice říká, že se jedná o skutečné lidi a jejich názory, ale mám nějak problém uvěřit tomu, že se nějaká skutečná žena označí jako „stoprocentně loajální Applu“. Pravá zábava začne až v okamžiku, kdy se začnou prezentovat výhody platformy PC. Věděli jste například, že u PC si můžete libovolně upravovat, třeba si vybrat velikost RAM? Nebo, že si můžete na PC zahrát více jak 57 tisíc her? Nebo, že dokonce můžete koupit laptop s dotykovou obrazovkou, který složíte jako tablet? To jsou věci, co?

Následuje ještě pár sugestivních otázek, krátká prohlídka po showroomu a zarytí applisti začnou hledat kreditní karty a dožadovat se nákupu vystavených produktů. Bez legrace.

Pravda, spousta uživatelů produktů s nakousnutým jablíčkem žije ve vesmíru, kdy nemusí řešit gigahertzy, gigabajty, megapixely nebo kompatibilitu – prostě sní to, co jim Apple uvaří a řekne jim, že je to nejlepší jídlo na světě. Takže by se dalo i věřit jejich překvapení. Pokud ale tohle všechno je to jediné, v čem má PC a Intel nad Applem navrch, pak bych se o osud firmy i celé platformy začal pořádně bát. To všechno může totiž Apple snadno dohnat během půl roku.