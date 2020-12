Kdy z Maců vymizí procesory Intel? Apple připravuje nové a ještě výkonnější CPU

Před pár týdny Apple představil extrémně výkonný, avšak zároveň energeticky úsporný procesor Apple M1 těžící z architektury ARM. Pro představu uveďme, že 5nm čipset M1 disponuje 16 miliardami tranzistorů ve srovnání s 11,8 miliardami tranzistorů u Apple A14 Bionic, který najdeme v iPhonech 12. Jako první se přitom podíval do 13" MacBooku Pro, MacBooku Air a také Macu mini, čímž však Apple ani zdaleka nekončí.

NEW: Apple is planning a series of new Mac processors for as early as 2021 that are aimed at outperforming Intel's fastest.



The move could accelerate a shakeup in an industry that has long been dependent on Intel’s pace of innovationhttps://t.co/9uBM9SE1Jl