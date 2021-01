Podaří se Intelu dohnat Apple? Chystá představení 12. generace Intel Core

Intel během veletrhu CES 2021 potvrdil přípravu procesorů Intel Core dvanácté generace s označením Alder Lake, které mají využívat technologii podobnou BIG.little od společnosti ARM. Díky ní mají nabídnout nebývale vysoký výkon a zároveň velmi nízkou energetickou náročnost.

A chip code-named Alder Lake by @intel is said to be faster when you need performance, and more power-efficient when you need better battery life. #CES2021 https://t.co/LxIGIAFsGQ