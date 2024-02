Intel čelí velkému problému. V Německu nemůže prodávat vybrané procesory

Jak upozornil ft.com, regionální soud v německém Düsseldorfu tento týden rozhodl o tom, že Intel porušil patent americké společnosti R2 Semiconductor, načež vydal zákaz prodeje některých procesorů předchozí generace Intel a zařízení založených na nich v Německu. Společnost Intel argumentuje tím, že její výrobky neporušují patenty společnosti R2 Semiconductor, takže požádal německý soud o zrušení platnosti patentu. „Společnost Intel se domnívá, že firmám, jako je R2, která se jeví jako krycí společnost, jejíž jedinou činností jsou soudní spory, by nemělo být dovoleno získávat soudní příkazy na procesory a další kritické komponenty na úkor spotřebitelů, pracovníků, národní bezpečnosti a ekonomiky,“ uvedl zástupce Intelu pro Financial Times. Intel má přitom s R2 Semiconductor spory i ve Velké Británii.

