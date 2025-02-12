Nasadí Apple opět čipy od Intelu? Je to možné, tvrdí Kuo

Všechny počítače od Applu už jsou vybaveny čipy, které si Apple navrhuje sám označuje je jako M1 až M5 a jejich výhodou je vysoká efektivita, která je mimo jiné podpořená tím, že hardware je navržen tak, aby jej co nejlépe využil software počítače. Když se vše vyvíjí „pod jednou střechou“, jde to mnohem snáze než při domluvě s externími dodavateli.
Mohlo by se tak zdát, že neexistuje důvod, aby Apple spolupracoval s Intelem, jak tomu bylo před představením čipu M1 v roce 2020. Jak ale v příspěvku na sociální síti naznačil uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, otevírá se cesta k obnovení partnerství, ale v jiné podobě a v omezené míře.
Intel expected to begin shipping Apple’s lowest-end M processor as early as 2027— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 28, 2025
There have long been market rumors that Intel could become an advanced-node foundry supplier to Apple, but visibility around this had remained low. My latest industry surveys, however, indicate that…
Kuo uvedl, že Apple plánuje využít proces Intel 18A, který je „nejdříve dostupným výrobním procesem pod 2 nm v Severní Americe“. Pokud se tato zpráva potvrdí, Intel by mohl dodávat Applu čipy M6 nebo M7 minimálně pro budoucí modely MacBook Air, iPad Air a iPad Pro. Zatímco předchozí čipy Intel pro počítače Mac byly navrženy společností Intel a založeny na architektuře x86, čipy řady M jsou navrženy společností Apple a používají architekturu Arm. Intel by tak pomáhal pouze s výrobou.
A důvod? Překvapivě politický. Kuo uvedl, že rozhodnutí společnosti Apple nechat si od společnosti Intel dodávat čipy nejnižší řady M uspokojí touhu Trumpovy administrativy po produktech „Made in USA“ a zároveň pomůže společnosti diverzifikovat její dodavatelský řetězec pro výrobu.