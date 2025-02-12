mobilenet.cz na sociálních sítích

Nasadí Apple opět čipy od Intelu? Je to možné, tvrdí Kuo

Ondřej Pohl
Fotografie: Apple
  • Intel by mohl pro Apple vyrábět čipy M6 nebo M7
  • Apple chce částečně naplnit přání Trumpa o přesunu výroby do USA

Všechny počítače od Applu už jsou vybaveny čipy, které si Apple navrhuje sám označuje je jako M1 až M5 a jejich výhodou je vysoká efektivita, která je mimo jiné podpořená tím, že hardware je navržen tak, aby jej co nejlépe využil software počítače. Když se vše vyvíjí „pod jednou střechou“, jde to mnohem snáze než při domluvě s externími dodavateli.

Mohlo by se tak zdát, že neexistuje důvod, aby Apple spolupracoval s Intelem, jak tomu bylo před představením čipu M1 v roce 2020. Jak ale v příspěvku na sociální síti naznačil uznávaný analytik Ming-Chi Kuo, otevírá se cesta k obnovení partnerství, ale v jiné podobě a v omezené míře.

Kuo uvedl, že Apple plánuje využít proces Intel 18A, který je „nejdříve dostupným výrobním procesem pod 2 nm v Severní Americe“. Pokud se tato zpráva potvrdí, Intel by mohl dodávat Applu čipy M6 nebo M7 minimálně pro budoucí modely MacBook Air, iPad Air a iPad Pro. Zatímco předchozí čipy Intel pro počítače Mac byly navrženy společností Intel a založeny na architektuře x86, čipy řady M jsou navrženy společností Apple a používají architekturu Arm. Intel by tak pomáhal pouze s výrobou.

A důvod? Překvapivě politický. Kuo uvedl, že rozhodnutí společnosti Apple nechat si od společnosti Intel dodávat čipy nejnižší řady M uspokojí touhu Trumpovy administrativy po produktech „Made in USA“ a zároveň pomůže společnosti diverzifikovat její dodavatelský řetězec pro výrobu.

x.com,
