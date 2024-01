Apple Watch 9 a Ultra 2 kvůli soudnímu sporu v USA přichází o klíčovou funkci

Mark Gurman z agentury Bloomberg informoval o tom, že technologický gigant na Apple Watch 9 a Ultra 2 deaktivuje funkci měření okysličení krve (SpO2), aby se vyhnul trvalému zákazu prodeje jeho hodinek na trhu v USA.

Jak už jsme vás přitom několikrát informovali, s Applem se aktuálně soudí společnost Masimo kvůli technologii pulzní oxymetrie, jež debutovala v produktech Apple už před třemi lety (Apple Watch 6). Od té doby je přitom monitorování kyslíkové saturace dostupné ve všech hodinkách Apple, včetně nejnovější řady 9 a Ultra 2, současně je standardem i u konkurence.

