Instantní sdílení souborů na Androidu? Odpovědí je nová funkce Nearby Share

Po sérií úniků a zvěstí o brzkém příchodu konkurence pro AirDrop konečně nadešel „Den D“. Google na svém blogu oficiálně představil funkci Nearby Share, která má být ode dneška dostupná na vybraných smartphonech Samsung a Pixel. V průběhu následujících týdnů by se navíc měla objevit i u dalších telefonů.

Instantly share photos, files and links with just a tap. Product manager Daniel Marcos explains how Nearby Share on Android makes it easy to share content with people near you. pic.twitter.com/BjbEw9kkhq