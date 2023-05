Nearby Share je oficiálně dostupné po celém světě

Fotografie: Google

Začátkem dubna se funkce pro přesun souborů mezi dvěma zařízeními umístěnými fyzicky blízko sebe dostala i do Windows. Pro české a řadu dalších uživatelů tu však byl velký háček v podobě regionálního omezení. To sice šlo obejít pomocí VPN nebo jiných podobných souborů, ale nadále už to nebude nutné.

Google totiž v tichosti aktualizoval tento dokument, kde se ke stažení Nearby Share Beta pro Windows dostanou uživatelé z celého světa. Jaké podmínky tedy musíte splnit, pokud si tímto způsobem chcete vyměňovat soubory mezi vašimi zařízeními?

Počítač s 64bitovou verzí systému Windows 10 a vyšší, kam nainstalujete Nearby Share Beta

Zařízení se systémem Android 6.0 a novějším

Na obou zařízeních zapněte Bluetooth

Zapněte na obou zařízeních Wi-Fi nebo ethernet

Připojte obě zařízení ke stejné síti

Ujistěte se, že se zařízení nacházejí ve vzdálenosti do 5 metrů od sebe