Samsung chce ušetřit. Plánuje nákup akcií společnosti ARM

Samsung zřejmě opět hodlá nakupovat, ačkoliv nepůjde o odkoupení celé jiné společnosti. Zálusk si dle koreatimes.co.kr dělá na britskou společnost ARM, která se již léta zabývá vývojem procesorů do mobilních zařízení. Licence na výrobu procesorů ARM prodává nejen Samsungu, ale také Applu a Qualcommu. Za každé použití licence a konkrétních patentů musí výrobci ARMu platit, což se Samsungu samozřejmě nijak zvlášť nelíbí.

Dle dostupných informací se společnost rozhodla koupit část akcií ARMu, dle nejmenovaného zdroje ze Samsungu by mělo jít o 3 až 5 % firmy. Díky tomu by se ze Samsungu stal akcionář, který by mohl lépe vyjednávat podmínky licenčních poplatků a z dlouhodobého hlediska ušetřit nemalé finance.

Situace kolem společnosti ARM je ale v poslední době poměrně komplikovaná. Její majitel, společnost SoftBank, již dle bloomberg.com vede rozhovory také s firmou NVIDIA, která má údajně zájem odkoupit celou společnost. V takovém případě by se jednalo o obchod za více než 40 miliard dolarů, což je aktuální odhad hodnoty ARMu. V tuto chvíli tak není zřejmé, zda ARM změní vlastníka, případně se vydá cestou několika větších akcionářů, ke kterým by se řadil také Samsung.