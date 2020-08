Velké srovnání nového Pixelu 4a s Pixelem 3a a Pixelem 4. Který z nich si vybrat?

Fotografie: google.com

Produktový viceprezident Googlu, Brian Rakowski, v rámci včerejšího představení dlouho očekávaného Pixelu 4a na oficiálním Google blogu potvrdil zvěsti o brzkém příchodu Pixelu 5 a také 5G variantě Pixelu 4a. Zároveň se však pochopitelně vyjádřil k novému Pixelu 4a, jenž může představovat zajímavou alternativu pro uživatele, kteří chtějí dlouhou softwarovou podporu, kvalitní fotoaparát a relativně kompaktní rozměry.

Jak jistě víte, Google se rozhodl nasadit ještě nižší cenovku, než kterou se chlubí iPhone SE (2020), se kterým jsme Pixel 4a již dříve srovnávali. Za cenu 349 amerických dolarů, v přepočtu tedy zhruba 9 tisíc korun (nebo 340 eur v sousedním Německu) uživatelé získají velmi solidní hardwarovou výbavu se špičkovým softwarem. U fotoaparátu navíc nechybí užitečná funkce HDR+, portrétní režim nebo funkce Night Sight (na rozdíl od Applu, který u nového iPhonu SE noční režim nenabízí).

Rovněž design Pixelu 4a se podle našeho názoru povedl. Telefon má moderní kapkovitý průstřel v levém horním rohu 5,8" Full HD+ OLED displeje. Černé tělo „Just Black“ s matným povrchem (chválíme) doplňuje vypínací tlačítko v mátové barvě. Google navíc předpřipravil hned několik témat, která průstřelu využívají, takže displej vypadá, jakoby průstřel neměl. Jedinou výtku by snad někdo mohl mít k absenci vyšší obnovovací frekvence, ale ta u OLED displejů v této cenové kategorii rozhodně není standardem.

Dostatek výkonu obstarává Snapdragon 730G, jenž doplňuje 6 GB operační paměti a 128GB úložiště. Vysokou bezpečnost má zajistit dedikovaný čip Titan M. Baterie má pak kapacitu 3 140 mAh, což je o 140 mAh více, než má loňský Pixel 3a a o 340 mAh oproti Pixelu 4.

Zpět však k chystaným Pixelům s podporou 5G. Kromě toho, že by měly dorazit na podzim, známe také cenu Pixelu 4a (5G), která má činit 499 amerických dolarů (zhruba 13 tisíc korun i s DPH). Za podporu sítí páté generace si tak připlatíte zhruba 30 %. Právě 5G sítě by však pro Google mohly hrát klíčovou roli vzhledem k herní službě Stadia. Telefon nalevo na obrázku níže by měl údajně být Pixel 5.

Pro lepší představu o mezigeneračních změnách mezi Pixelem 3a, Pixelem 4a a také vlajkovým Pixelem 4, jsme pro vás připravili přehlednou tabulku.

Pixel 4a Pixel 3a Pixel 4 Barevné varianty černá bílá, fialová, černá bílá, černá Rozměry + hmotnost 144 × 69,4 × 8,2 mm, 143 g 151,3 × 70,1 × 8,2 mm, 147 g 147,1 × 68,8 × 8,2 mm, 162 g Uhlopříčka 5,81 " 5,6 " 5,7 " Jemnost 443 PPI 441 PPI 444 PPI Poměr stran 19,5:9 18,5:9 19:9 Ochrana displeje Gorilla Glass 3 Asahi Dragontrail Gorilla Glass 5 Kapacita baterie 3 140 mAh 3 000 mAh 2 800 mAh Konstrukce polykarbonát polykarbonát sklo, hliník Procesor Snapdragon 730G (8nm) Snapdragon 670 (10nm) Snapdragon 855 (7nm) Úložiště 128 GB UFS 2.1 64 GB eMMC 5.1 64 GB UFS 2.1 RAM 6 GB 4 GB 6 GB Rozlišení fotoaparátu 12,2 Mpx 12,2 Mpx 12,2 Mpx Clona + ohnisko f/1.7, 27 mm f/1.8, 28 mm f/1.7, 27 mm Stabilizace + ostření dual pixel PDAF, OIS dual pixel PDAF, OIS dual pixel PDAF, OIS Selfie kamerka 8 Mpx, f/2.0, 24 mm 8 Mpx, f/2.0, 24 mm 8 Mpx, f/2.0, 22 mm Nigh Sight, HDR+ ano ano ano Audio stereo reproduktory, 3,5mm jack stereo reproduktory, 3,5mm jack stereo reproduktory