Používání Wi-Fi na iPhonu má nečekané bezpečnostní úskalí. Jak se mu vyvarovat?

Odborník na reverzní inženýring, Carl Schou, před pár týdny upozornil na chybu ohrožující majitele telefonů s iOS. Při pokusu o připojení iPhonu k Wi-Fi pojmenované jako „%p%s%s%s%s%n“ připojení přestane fungovat, viz příspěvek na Twitteru a náš článek. Řešením je v takovém případě kompletní reset nastavení připojení v Nastavení > Obecné > Obnovit > Obnovit nastavení sítě.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3