Google Pixel 4a přichází sám, ovšem s velmi lákavou cenou

Fotografie: jbhifi.com.au

Nezvykle dlouhé čekání na další generaci dostupnějšího Pixelu je u konce. Google právě oficiálně představil Pixel 4a. Hned úvodem musíme sdělit, že oproti dřívějším zvyklostem přichází pouze jedna varianta, řekněme ta menší. Na verzi s přídomkem XL se tentokrát nedostalo. To ovšem znamená, že máme co do činění s příjemně kompaktním telefonem, který má na výšku pouze 144 milimetrů. Příjemná je též hmotnost jen 143 gramů.

Do těle telefonu se vešel 5,8palcový OLED displej s dostatečně jemným Full HD+ rozlišením. V levém horním rohu je malý průstřel, což je vůbec poprvé v řadě Pixel. Umístěn je v něm 8megapixelový fotoaparát pro selfie a videohovory. Čtečka tisků prstů novince nechybí, nicméně v displeji byste ji hledali marně. Je na zadní straně jako u předchůdců.

V rámci úspor nasadil Google dostupnější procesor Snapdragon 730G kombinovaný s 6GB operační pamětí. Pro vaše data je připraveno 128GB úložiště bez možnosti rozšíření. Absence slotu pro paměťové karty však patrně nikoho u řady Pixel již nepřekvapí. Google si bude samozřejmě zakládat na aktuálním softwaru. Nyní je tak nasazen Android 10 a budoucí uživatelé se mohou těšit na tříletou podporou s velkými aktualizaci na novější verze Androidu.

Ačkoliv je na zadní straně poměrně velký modul, najdeme v něm pouze jediný hlavní fotoaparát. Počítat však můžete s kvalitním 12,2megapixelovým snímačem od Sony, kterému nechybí portrétní režim či oblíbené Noční vidění. Je moc dobře známo, že Google umí se softwarem fotoaparátu hotové zázraky a výsledné snímky by ve své kategorii měly spolehlivě patřit k nadprůměru. Radost vám dále jistě udělají i stereo reproduktory.

Konektivita je postavena na podpoře Wi-Fi, Bluetooth 5.1 a samozřejmě NFC. Na těle telefonu najdete 3,5mm jack a také USB-C, jehož prostřednictvím lze výkonem 18 W dobíjet baterii s kapacitou 3 140 mAh. Nejde o nijak oslnivou hodnotu, ale Google slibuje 24hodinovou výdrž, což je dnešní běžný standard. V případě mobilních datových přenosů bude maximem LTE, ale spekuluje se o pozdějším uvedení 5G varianty.

Cena Google Pixelu 4a na americkém trhu činí 349 dolarů, což je překvapivě málo. V přepočtu se jedná o cca 9 tisíc korun s daní. Na českém trhu však budeme muset bohužel počítat s cenou o něco vyšší z důvodu oficiální nedostupnosti řady Pixel.