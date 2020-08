Na lepších Chromeboocích bude brzy možné spustit i aplikace pro Windows

Fotografie: Acer

Chromebooky od Googlu by v brzké době mohly získat poměrně citelné zlepšení, které by vyřešilo místy přítomný nedostatek aplikací. Server theverge.com informuje o budoucí možnosti spustit pod systémem Chrome OS také desktopový systém Windows. Vše bude zajišťovat spolupráce se společností Parallels, která již obdobně zpracovala možnost spustit Windows na macOS.

Aplikace pro Windows spuštěné pod Chrome OS

Dle dostupných informací by implementace Windows znamenala i příchod funkce Coherence. Ta by zajistila, že uživatelé při běžném používání prakticky nepocítí, zda spouští aplikaci připravenou pro Chrome OS, nebo Windows. Vše potřebné proběhne na pozadí a uživatel jen zvolí, co se má spustit.

Pokud však vlastníte zařízení s Chrome OS a již se těšíte, jak si na něm zahrajete například hry pro Windows, máme pro vás špatnou zprávu. Minimálně zpočátku bude funkce omezena na firemní klientelu a pracovní činnosti. Běžným uživatelům nebude zpřístupněna. Spouštění vedlejšího systému, v tomto případě Windows, bude vyžadovat rovněž dostatečný výkon. Prozatím nebyly ze strany Googlu zmíněný konkrétní hardwarové požadavky, ale spekuluje se o zařízeních s procesory Intel Core i5 a i7 a minimálně 8GB operační pamětí (zařízení s ventilátorem), respektive 16 GB (zařízení bez ventilátoru).