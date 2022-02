Indie se chystá vyvíjet vlastní operační systém pro mobilní telefony

Fotografie: Jaikishan Patel, unsplash.com

Současná situace, kdy se o operační systémy pro chytré telefony starají prakticky jen dvě velké firmy, má svoje výhody i nevýhody. Na jednu stranu to ulehčí práci vývojářům a zpříjemní život uživatelům, kteří v příslušných obchodech najdou prakticky všechny aplikace, jež potřebují. Na druhé straně tak vzniká závislost na provozovatelích daných platforem, a to nejen na úrovni jednotlivců, ale i celých států.

Administrativy se v současné situaci nemohou pustit do rozsáhlejší digitalizace, aniž by při tom opomenuly smarthony – obzvláště to platí v regionech, kde je telefon jediným kusem elektroniky, který vlastní většina lidí. To je i případ Indie. Podobné myšlenky nejspíše vedly tamní ministerstvo elektroniky a informačních technologií, aby se rozhodlo usnadnit vstup třetího hráče na trh.

Podle indiatimes.com se na vývoji nebude podílet stát přímo, ale pomocí pobídek a jiné pomoci ulehčí práci startupům a akademickým systémům, které by mohly posloužit jako alternativa pro Android a iOS. Ministerstvo plánuje, že nejprve vybere vhodného kandidáta nebo kandidáty a pak s jejich tvůrci probere možnosti podpory. V delším časovém horizontu by se pak mohli přidat i místní výrobci hardwaru.

Snaha Indie vymanit se závislosti na západních operačních systémech je patrná delší dobu, například Samsung zde zkoušel prorazit se svým Tizenem, avšak bez větších úspěchů.