Extravagantní Honor 200 Pro se profiluje jako prémiová střední třída, která neopomíná zvýšenou odolnost, kvalitní displej, téměř vlajkový výkon, ale také rychlé nabíjení či zajímavou fotovýbavu. Přesvědčila nás novinka o tom, že stojí za koupi?

Pokud hledáte zajímavě vybavený, ale hlavně designový telefon střední třídy, rozhodně byste si neměli nechat ujít horkou novinku z dílny Honoru, který považuje „číselnou“ řadu za zlatý střed nabídky. Nový Honor 200 Pro je navíc v současnosti tím nejlepším, co Honor nabízí v dané třídě, což napovídá kromě designu také portrétní teleobjektiv, podpora rychlého nabíjení či moderní 4nm čipset.

Honor 200 Pro láká na stylový ovál, zaujme či odradí? (RECENZE)

Technické parametry Honor 200 Pro 512+12 GB Kompletní specifikace Konstrukce 163,3 × 75,2 × 8,2 mm , 199 g , konstrukce: klasická Displej AMOLED, 6,8" (2 700 × 1 224 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Chipset Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 , Paměť RAM: 12 GB , vnitřní paměť: 512 GB , paměťové karty: ? Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 14 Akumulátor 5 200 mAh , bezdrátové nabíjení: ano Dostupnost červen 2024, 19 990 Kč

Obsah balení: kabel a šmitec

Honor 200 Pro je dodáván v útlé bílé krabičce, kde najdeme kromě samotného telefonu již jen kabel, příručky a nástroj na vytažení SIM slotu. V tomto ohledu může trochu zamrzet, že je kabel typu USB-A/USB-C, nikoliv modernějšího provedení USB-C/USB-C.

Líbilo se nám útlá krabička

Nelíbilo se nám kabel by mohl být typu USB-C/USB-C

Konstrukční zpracování: design na prvním místě, ale nezalekne se ani vody a prachu

Honor 200 Pro je designově skutečně výrazným mobilem, jehož zásadním prvkem je právě fotomodul, jenž se měl inspirovat Gaudího barcelonskou budovou „Casa Milà“. Přiznám se, že osobně jsem spíše fandou vycentrovaných fotomodulů či alespoň méně výrazných alternativ, které na sebe okamžitě nepoutají pozornost. Pochopitelně se však jedná o značně subjektivní záležitost a esteticky může novinka podle mě snadno oslovit především ženské publikum. Vlastností fotomodulu je pak kromě toho, že se zařízení může na rovných plochách viklat, také fakt, že může mít kvůli teleobjektivu problém se správně nabíjet na některých nabíjecích podložkách (třeba v autě).

Co lze naopak jednoznačně pochválit, je matná povrchová úprava zad, která jsou skleněná, avšak výrobce tají, o jaké sklo se přesně jedná. Podobně jako v minulosti lze tedy usuzovat, že nasadil vlastní druh skla, stejně jako u displeje. S přihlédnutím k relativně prémiové ceně bych očekával také kovové rámečky, avšak na ty se již nedostalo. Levnější telefony Nothing či Samsung přitom hliníkové rámečky mají, podle mě je to tedy trochu nevyužitá šance. Na druhou stranu lze chválit slušnou haptickou odezvu i to, že se zařízení v dlani příjemně drží a používá. Na spodní straně je slot pro dvojici nanoSIM (nechybí ani podpora eSIM), na horní straně pak infraport a fyzická tlačítka jsou v ideální výšce.

Příjemným překvapením je pak odolnost IP65. Opět by bylo možné poukázat na to, že levnější smartphony nabídnou ještě vyšší odolnost IP67 či IP68, v kontextu nabídky Honoru však musím přesto udělit pochvalu. IP65 pak znamená kompletní ochranu proti prachu a také schopnost odolat tryskající vodě. Ponořit novinku do vody tedy nedoporučuji, v případě potřeby by však nemělo činit problém mobil opláchnout pod vodou, případně ho vystavit intenzivnímu dešti.

Líbilo se nám slušná haptická odezva

praktická záda, na kterých neulpívají otisky

příjemně padne do dlaně

podpora slotu pro 2 nanoSIM + eSIM

design, který zaujme a může se líbit

odolnost dle IP65

Nelíbilo se nám plastový rámeček

odolnost by mohla být ještě vyšší

Displej: velký, jasný, jemný

Velkým lákadlem Honoru 200 Pro je 6,78" displej typu OLED, který by měl zájemce „oslnit“ jasem až 4 000 nitů. Podobně jako se dříve výrobci předháněli v počtu megapixelů, jsme nyní svědky zaměření se právě na svítivost obrazovky pro co nejlepší čitelnost, která je v případě Honoru 200 Pro skutečně bezproblémová. Telefon jsem používal i ve velmi náročných světelných podmínkách a nikdy by mě ani náznakem nenapadlo uvažovat o tom, že bych potřeboval vyšší jas. Ukázkově navíc fungovala rovněž automatické regulace a spokojen jsem byl také s nízkým minimálním jasem.

Výhodou použité obrazovky jsou navíc velmi tenké rámečky, které po stranách vypadají ještě tenčí díky jemnému zaoblení. To zpříjemňuje používání gest a napomáhá držení telefonu. Pilulkovitý průstřel v horní části displeje mě nepřišel nijak rušivý a rychle jsem si na něj zvykl, stejně jako na optickou čtečku otisků prstů, která by sice mohla být na můj vkus o trochu výše, ale z pohledu rychlosti či spolehlivosti jí nelze absolutně nic vytknout. Honor se také chlubí vysokou jemností 436 PPI či podporou až 120Hz obnovovací frekvence. V tomto ohledu je pouze škoda, že obrazovka není typu LTPO a schází i podpora Dolby Vision. HDR10+ je nicméně podporováno.

Líbilo se nám kvalitní OLED zobrazovací panel

velmi vysoký jas

spolehlivá čtečka otisků prstů

Nelíbilo se nám není typu LTPO

bez podpory Dolby Vision

Zvuk: spokojenost

Honor 200 Pro nabídne solidní zvukový zážitek, který obstarává dvojice reproduktorů, jež hrají dostatečně nahlas a neschází jim ani náznaky basů. V propojení se sluchátky je k dispozici rovněž 3D zvuk Honor Histen.

Líbilo se nám slušné stereo reproduktory

Výkon hardwaru: 4nm Snapdragon

O výkon se stará 4nm čipset Snapdragon 8s Gen 3, který nicméně (navzdory názvu) není vylepšenou verzí Snapdragonu 8 Gen 3, jak by se mohlo zdát, ale spíše jeho „odlehčenou“ verzí. Abychom vše uvedli na pravou míru, použitý čipset je výkonem zcela dostačující, stejně tak jsem nezaznamenal problémy se zahříváním. Hrubým výkonem odpovídá spíše Snapdragonu 8 Gen 2, respektive se v benchmarkových tabulkách nachází ještě pod ním. Společnost dělá čipsetu štědré 512GB úložiště bez podpory paměťových karet a 12 GB RAM, v obou případech však výrobce neuvádí, o jaký typ pamětí se jedná.

Líbilo se nám dostačující výkon

Výdrž baterie: rychlému nabíjení zdar

Honor 200 Pro využívá novou technologii baterií, která umožňuje vměstnat více energie do stejně velkého, resp. menšího „obalu“. Díky křemíkové baterii se v těle zařízení nachází 5 200mAh baterka (rozdělená do dvou článků), jež během používání prokázala schopnost dodávat telefonu energii po dobu 1,5 až 2 dnů na plné nabití. To je navíc velmi svižné, neboť je podporován výkon až 100 W, díky němuž lze za půl hodiny doplnit baterii z 0 na 75 % a do 100 % celkem za 40 minut. Alternativou je pak velmi svižné 66W bezdrátové nabíjení a dokonce nechybí ani podpora reverzního bezdrátového nabíjení.

Líbilo se nám dlouhá výdrž na nabití

podpora (reverzního) bezdrátového nabíjení

velmi rychlé nabíjení

Konektivita: bez problémů

Honor 200 Pro se může pochlubit podporou Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 a také navigačními službami GPS, GLONASS, BDS, QZSS a Galileo. K dispozici je rovněž NFC či 5G + infraport a eSIM.

Líbilo se nám bezproblémová konektivita

Fotoaparát: portréty jedna radost

Ve výrazném fotomodulu se ukrývají celkem tři snímače, avšak celkově se může novinka pochlubit hned pěti senzory. Osobně považuji za nejzajímavější z nich portrétní teleobjektiv, který Honor ladil ve spolupráci s vyhlášeným pařížským fotostudiem, jež se specializuje na portréty slavných osobností.

Hlavní snímač 2,5× teleobjektiv Ultraširokoúhlý objektiv Selfie kamerka Selfie senzor hloubky Rozlišení 50 Mpx 50 Mpx 12 Mpx 50 Mpx 2 Mpx Světelnost objektivu f/1.9 f/2.4 f/2.2 f/2.1 f/2.4 Označení snímače Super Dynamic H9000 Sony IMX 856 ? ? ? Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 27 mm 68 mm 16 mm 21 mm ? mm Velikost senzoru 1/1,3" ?" ?" ?" ?" Velikost pixelu 1,2 µm ? µm ? µm ? µm ? µm Typ ostření vícesměrové PDAF, Laser AF PDAF PDAF pevné pevné Stabilizace optická optická bez stabilizace bez stabilizace bez stabilizace

Zatímco u hlavního snímače Super Dynamic H9000 o velikosti 1/1,3", který využívá řešení „2v1“, konkrétně aktuátor zajišťující ostření i optickou stabilizaci, jsem byl s výsledky spokojen a odpovídaly tomu, co jsem očekával, u teleobjektivu jsem se dočkal příjemného překvapení. Jak známo, pořizování portrétů je relativně složitá disciplína, kdy si telefony ne vždy správně poradí s oddělením foceného objektu od pozadí, ať už se jedná o vlasy, uši, oblečení atd., stejně tak jim ale dělá problém i menší protisvětlo. V případě Honoru 200 Pro naštěstí novinka obstála výborně a pořízené portréty nabídnou velké množství detailů, přirozené vykreslení odstínu pokožky, kterou ve výchozím nastavení zbytečně přehnaně nevyhlazuje, ale také správně nastavenou expozici a zaostření. Portrétní snímky lze navíc pořizovat i s využitím několika filtrů, kdy černobílé záběry mohou vypadat skutečně hodně pěkně a hlavně zajímavě.

Ze zbylé výbavy nezklamal žádný snímač, snad jen doplňkový 2Mpx bokeh senzor u selfie je zde trochu navíc. Snímky pořízené čelní kamerkou jsou každopádně slušně detailní, mají široký rozsah, neboť se jedná v podstatě o ultraširokoúhlý objektiv, a také jsem u nich neregistroval problém s nastavením expozice. Hlavní snímač pak rozhodně také nezklame, fotografie vypadají barevně líbivě, nechybí jim zpravidla slušně vykreslené detaily a poradí si i s horšími světelnými podmínkami. Ultraširokoúhlý objektiv by mohl nabídnout větší rozsah záběru, ale kvalitativně jsem byl spokojen, a to i s makro snímky. Video lze pak natáčet až v 4K s 60 FPS na hlavní snímač, 4K s 30 FPS zvládne i ultraširokoúhlý objektiv, avšak teleobjektiv video vůbec natáčet neumí, respektive to výrobce neumožňuje, což je trochu zvláštní.

Honor 200 Pro 4K 60 FPS

Líbilo se nám kvalitní fotovýbava

podpora 4K videa s 60 FPS

parádní portrétní snímky

Nelíbilo se nám teleobjektiv neumí natáčet video

zbytečný 2Mpx prostorový senzor

Software: slušná podpora samozřejmostí

Honor 200 Pro využívá nadstavbu MagicOS 8.0 spolu s Androidem 14. Těšit se můžete na hladký chod i přehledné prostředí, v němž bych však ocenil absenci předinstalovaného balastu typu Booking.com, Amazon Shopping, WPS Office a podobně. Smazání zmíněných aplikací je nicméně snadné a potěší také solidní softwarová podpora, kdy výrobce slibuje tři velké aktualizace OS (tedy až na Android 17) a 4 roky bezpečnostních aktualizací. V druhé polovině června byly v zařízení stále květnové bezpečnostní záplaty.

Líbilo se nám garance tří aktualizací OS a 4 roků záplat

Nelíbilo se nám předinstalovaný balast

Zhodnocení

Koupě Honoru 200 Pro zřejmě nebude pro běžného zákazníka příliš racionální volbou, neboť je jedním z hlavních lákadel výrazný design a při pohledu na specifikace snadno zjistíme, že lze za stejné peníze sehnat i lépe vybavené kousky. Na druhou stranu v žádné disciplíně nepokulhává a v některých naopak velmi příjemně překvapil. Za zmínku stojí parádní portrétní teleobjektiv, dlouhá výdrž s podporou rychlého drátového i bezdrátového nabíjení, kvalitní OLED displej a v neposlední řadě také solidní délka softwarové podpory. Pokud se vám tedy Honor 200 Pro líbí a nevadí vám si připlatit za vzhled, s nákupem chybu neuděláte, existuje však také mnoho zajímavých alternativ.

Konkurence

Motorola Edge 50 Pro nabídne podporu ještě rychlejšího drátového nabíjení, přičemž se sluší zmínit, že adaptér (stejně jako kryt) najdete rovnou v balení. Její výhodou může být rovněž víceméně čisté prostředí Androidu s podporou režimu Ready For či odolnost IP68. Honor 200 Pro však boduje povedeným portrétním teleobjektivem i větší baterií.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Motorola Edge 50 Pro Rozměry 161,2 × 72,4 × 8,2 mm , 186 g Displej POLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 , 1×2,63 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 4 500 mAh

Nothing Phone (2) oproti Honoru boduje hliníkovým rámečkem a snad ještě výraznějším designem s ikonickým systémem LED na zádech. Potěší také víceméně čisté prostředí Androidu, LTPO obrazovka i slušná fotovýbava. Na Honor však ztrácí nižší kapacitou baterie i nabíjecím výkonem, schází také teleobjektiv a odolnost IP54.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2) Rozměry 162,1 × 76,4 × 8,6 mm , 201 g Displej OLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ , Paměť RAM: 12 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 4 700 mAh

Zajímavou volbou je rovněž OnePlus 12R, který se chlubí čipsetem Snapdragon 8 Gen 2 a ještě větší 5 500mAh baterií. Honor 200 Pro však nabídne lepší fotovýbavu i výrazně vyšší odolnost.

Přejít do kataloguPřečíst recenzi OnePlus 12 512+16 GB Rozměry 163,3 × 75,8 × 9,2 mm , 220 g Displej AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS Procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 , 1×3,3 GHz + 5×3,2 GHz + 2×2,3 GHz Paměť RAM: 16 GB , úložiště: 512 GB , ne Akumulátor 5 400 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz