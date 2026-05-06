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I střední třída může mít styl. Dokazuje to nové Vivo V70 Lite s velkou baterií

Michal Pavlíček
I střední třída může mít styl. Dokazuje to nové Vivo V70 Lite s velkou baterií
Fotografie: Vivo
  • Zaujme pěkný vzhled i jasný AMOLED displej
  • Potěší velká baterie s podporou 90W drátového nabíjení
  • Hlavní fotoaparát má 50megapixelové rozlišení

Vivo obohacuje nabídku o zajímavou novinku střední třídy (viz vivo.com). Vivo V70 Lite se snaží působit jako takřka vlajková loď. Ostatně vzhled někomu může připomínat třeba i některé iPhony, a to dle barvy i modulu s fotoaparáty na zadní straně. 6,77" displej dominující čelní straně využívá AMOLED panel, zvládá 120Hz obnovovací frekvenci a poskytuje jas až 3 000 nitů. V displeji je otpická čtečka otisků prstů. Poněkud škoda je, že Vivo nasadilo jen základní zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP65. S vodou se tak novinka příliš nepřátelí.

Vivo V70 Lite

O přísun dostatečného výkonu se postará Dimensity 7400 Trubo od MediaTeku a až 12GB RAM. Počítat můžete i s 256GB úložištěm typu UFS 3.1. V daný moment už tolik nevadí, že si novinka neporadí s paměťovými kartami. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba OrigiOS 6

Recenze Vivo V70 – Střední třída v plné síle
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Recenze Vivo V70 – Střední třída v plné síle

Dostáváme se k fotoaparátům. Hlavní snímač je od Sony a pyšní se 50megapixelovým rozlišením. Doplňuje jej pouze průměrný ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a 120° záběrem. Oba fotoaparáty na zádech pak mohou využívat kruhovou Aura diodu. Na čelní straně je pak v průstřelu displeje připravena 32megapixelová kamerka.

Vivo V70 Lite

Do 7,69 milimetrů tenkého těla se překvapivě dostala baterie s kapacitou 6 500 mAh, která slibuje velmi slušnou výdrž. Opětovné dobití nebude nikterak dlouhé, novinka podporuje 90W drátové nabíjení.

Vivo V70 Lite

Nové Vivo V70 Lite se na prvních trzích začíná prodávat, přičemž základní varianta 256+8 GB vyjde v přepočtu na necelých 9 tisíc korun. Zda se s novinkou setkáme i u nás, není v tuto chvíli jasné.

Technické parametry Vivo V70 Lite

Kompletní specifikace
Konstrukce163,8 × 76,3 × 7,6 mm, 194 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP65
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px
ChipsetMediaTek Dimensity 7400, , GPU: ano
PaměťRAM: 12 GB, vnitřní paměť: 256 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnost, ?
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