Další skládačka od Viva přichází. Nový X Fold6 se postupně dostane i do ČR

Vivo představilo nejnovější skládací mobil nazvaný X Fold6, jehož ambice míří k absolutní špičce. Jeho parametry jsou totiž poměrně působivé. Ve složeném stavu má tloušťku 9,4 mm a v rozloženém 4,4 mm, přičemž hmotnost se zastavila na sympatických 228 gramech.
Nový X Fold6 si drží formu i v rámci zvýšené odolnosti proti vodě a prachu. Má stupně krytí IPX8 (ponoření) a IPX9+ (vodní trysky), a dále IP5X pro vniknutí prachu a může pracovat ve velmi chladném prostředí až do -20 °C.
Dalším trumfem je baterie, která se mezigeneračně opět zlepšila. Jedná se také o skládací telefon s dosud největší baterií 6 000 mAh. A dokonce se například podařilo najít místo pro 40W rychlé bezdrátové nabíjení a 80W kabelové nabíjení, které se může hodit.
Vnitřní panel s 8,02" úhlopříčkou je LTPO AMOLED s obnovovací frekvencí 120 Hz, rozlišením 2 504 × 2 312 px (poměr stran 10,1:9) a 10bitovými barvami. Špičkový lokální jas je 5 000 nitů. Vnitřní 6,51" AMOLED displej má jemné rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas rovněž až 5 000 nitů. Hlavní fotoaparát Samsung HPB má nově 200megapixelové rozlišení a optickou stabilizaci obrazu. Ultraširokoúhlý obejktiv je 50megapixelový, stejně tak periskopový objektiv s trojnásobným bezztrátovým zoomem. Přikoupit bude možné rovněž telekonvertor Vivo ZEISS Telephoto Extender Gen 2 s ekvivalentem ohniskové vzdálenosti 200 mm.
O výkon se stará špičkový procesor Dimensity 9500 Ultra od MediaTeku s až 16GB operační pamětí a 1TB interní pamětí. Prostředí pak obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba OriginOS 16 Fold. Na velkém displeji lze současně vedle sebe používat až 5 aplikací.
Nové Vivo X Fold6 se na čínském trhu nabízí v přepočtu za 45 tisíc korun i s daní za vrcholnou verzi s 1TB pamětí. Na evropském i českém trhu se objeví také, a to během letošního roku. Konkrétnější informace o dostupnosti u nás a ceně se však dozvíme až později.