Vivo X Fold6 má nabídnout extrémní jas a 200Mpx fotoaparát

Vivo oficiálně poodhalilo (viz weibo.com) klíčové specifikace své připravované skládačky Vivo X Fold6 a podle zveřejněných parametrů je jasné, že se chystá zaútočit na samotný vrchol segmentu flexibilních telefonů. Novinka slibuje mezigenerační skoky zejména v oblastech, kde ohebné telefony dosud často musely dělat kompromisy, tedy v kvalitě displeje a nekompromisní fotografické výbavě, která snese srovnání s nejlepšími klasickými vlajkovými loděmi na trhu.
Hlavní dominantou zařízení bude vnitřní ohebný displej s úhlopříčkou 8,02 palce, který využívá nejmodernější luminiscenční materiál Samsung M14. Tento panel dokáže vyvinout naprosto extrémní maximální jas až 5 000 nitů, což zaručuje dokonalou čitelnost i pod přímým letním sluncem. Výrobce myslel také na používání v naprosté tmě, kde obrazovka zvládne svítit s intenzitou pouhého 1 nitu, aby šetřila lidský zrak. Celkovou technologickou vyspělost podtrhuje certifikace TÜV Rheinland Global Eye Protection 3.0, která garantuje výrazné snížení emisí škodlivého modrého světla.
Největší pozornost na sebe však strhne masivní kruhový modul fotoaparátů na zadní straně telefonu. Vivo u modelu X Fold6 hodlá nasadit obří 200megapixelový hlavní snímač Samsung HPB o velikosti 1/1,4 palce se světelností f/1.68 a optickou stabilizací obrazu splňující standard CIPA 4.5. Hlavnímu senzoru bude sekundovat periskopický teleobjektiv postavený na snímači Sony LYT-602 s certifikací Zeiss APO. Naprostým unikátem ve světě skládacích telefonů je pak oficiální podpora pro externí přídavný objektiv Vivo Zeiss 200mm Teleconverter G2, který umožní dosáhnout optického přiblížení bez ztráty kvality.
Kromě displeje a fotoaparátů se novinka dočká výrazného vylepšení také pod kapotou. Pohon celého zařízení zajistí speciálně upravený procesor MediaTek Dimensity 9500 Super Edition, který poskytne dostatek výkonu pro nejnáročnější operace i pokročilý multitasking. Prostředí zajistí nadstavba OriginOS 6 Fold. Kapacita baterie má být 6 900 mAh, což představuje rekordní hodnotu mezi ohebnými smartphony. Telefon se poprvé představí v Číně v elegantním modrém provedení s názvem Blue Hole, přičemž oficiální premiéra se očekává již v nejbližších týdnech.
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