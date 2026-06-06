Utrpení skryté za atrakcemi: Thajská zvířecí rezervace objektivem Vivo X300 Ultra

Aktuálně nejlepší fotomobil společnosti Vivo (a jeden z nejlepších smartphonů vůbec) disponuje úctyhodnou výbavou snímačů, optikou Zeiss i dlouholetým know-how. Podle žebříčku DxOMark jde v současnosti o třetí nejlepší fotomobil, který si můžete pořídit (druhé místo přitom náleží modelu Vivo X300 Pro). Zjevně schopný hardware i celkové fotoschopnosti jsme již zhodnotili v podrobné recenzi a dalších článcích, doposud jsme však neměli možnost Vivo X300 Ultra otestovat v přírodní rezervaci. To jsme nyní napravili v rámci návštěvy Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) v Thajsku.
Fotit zvířata v jejich přirozeném prostředí samozřejmě přináší úplně jiné zážitky než v klasické zoo, a pokud máte možnost toto místo či jiné (legitimní) přírodní rezervace navštívit, rozhodně to stojí za to. Dozvíte se například, že klasické turistické atrakce, kde se můžete za poplatek vyfotit s opicí, nebo dokonce s tygrem, je nesmírně důležité bojkotovat. Nejlepší cestou je tyto služby nevyužívat a v ideálním případě od jejich návštěvy odradit i ostatní. Legislativa v Thajsku je poměrně komplikovaná a tamní vláda zaujímá v pozvolných reformách týkajících se zacházení se zvířaty spíše opatrný přístup (zejména kvůli vysokým příjmům z turismu). Co však jako turisté udělat můžete, je všechny tyto komerční atrakce ignorovat a namísto toho podpořit právě záchranné stanice.
V rámci návštěvy WFFT, kde se aktuálně starají o zhruba 900 zvířat, jsme se dozvěděli, že velké množství fauny pochází právě z míst, kde byla zvířata odmalinka zneužívána pro zábavu turistů. Například v případě slonů se jedná o velmi drastický výcvik, který má za cíl zlomit ducha zvířete. Obnáší různé druhy fyzického týrání, a to vše jen pro tak pomíjivé účely, jako je vození turistů na zádech či tahání kmenů v lese. Například slon zachycený na jedné z fotografií roztahuje uši, kdykoliv vidí lidi, jedná se však o vštípené chování, které pro slony ve volné přírodě není vůbec běžné. Dalším smutným fenoménem jsou takzvané kokosové opice, které jsou drženy v zajetí a cvičeny výhradně k trhání kokosových ořechů.
Návštěva takovéto rezervace ilustruje krutý přístup lidí ke zvířatům, která ve stanici končí obvykle díky uvědomění původních majitelů, a v některých ojedinělých případech i formou výkupu. To však není ideální řešení, neboť to motivuje ty, kteří zvířata zneužívají, k pokračování v tomto byznysu. Pořídit si slona přitom v Thajsku podle průvodce může v podstatě kdokoliv, kdo má dostatek financí, přičemž s koupí získává i právo zacházet s ním, jakkoliv se mu zlíbí.
Vivo X300 Ultra jsme během prohlídky použili pro zachycení momentek (obvykle v rámci portrétního režimu, který nabízí nezvykle filmový protáhlý formát). Telefonu se velmi dobře dařilo vykreslit i ty nejjemnější detaily, o čemž se můžete sami přesvědčit v galerii. Pokud se tedy chystáte do Thajska, rozhodně doporučujeme nevynechat návštěvu této nebo podobné přírodní rezervace. Odnesete si odsud nejen pěkné fotografie, ale především důležité poznatky.
Vivo X300 Ultra 1 TB
|Rozměry
|163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g
|Displej
|AMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB, ne
|Akumulátor
|6 600 mAh