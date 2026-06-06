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Utrpení skryté za atrakcemi: Thajská zvířecí rezervace objektivem Vivo X300 Ultra

Ioannis Papadopoulos
Utrpení skryté za atrakcemi: Thajská zvířecí rezervace objektivem Vivo X300 Ultra
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • S aktuálně nejlepším fotomobilem značky Vivo jsme fotili v thajské přírodní rezervaci Wildlife Friends Foundation Thailand
  • Zaměřili jsme se především na portréty různých zvířat včetně slonů, opic a tygrů
  • Proč je důležité bojkotovat turistické atrakce, kde se můžete vyfotit se zvířaty?
Vivo X300 Ultra
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Aktuálně nejlepší fotomobil společnosti Vivo (a jeden z nejlepších smartphonů vůbec) disponuje úctyhodnou výbavou snímačů, optikou Zeiss i dlouholetým know-how. Podle žebříčku DxOMark jde v současnosti o třetí nejlepší fotomobil, který si můžete pořídit (druhé místo přitom náleží modelu Vivo X300 Pro). Zjevně schopný hardware i celkové fotoschopnosti jsme již zhodnotili v podrobné recenzi a dalších článcích, doposud jsme však neměli možnost Vivo X300 Ultra otestovat v přírodní rezervaci. To jsme nyní napravili v rámci návštěvy Wildlife Friends Foundation Thailand (WFFT) v Thajsku.

Recenze Vivo X300 Ultra – Fotoaparát zakletý do mobilu
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Recenze Vivo X300 Ultra – Fotoaparát zakletý do mobilu

Fotit zvířata v jejich přirozeném prostředí samozřejmě přináší úplně jiné zážitky než v klasické zoo, a pokud máte možnost toto místo či jiné (legitimní) přírodní rezervace navštívit, rozhodně to stojí za to. Dozvíte se například, že klasické turistické atrakce, kde se můžete za poplatek vyfotit s opicí, nebo dokonce s tygrem, je nesmírně důležité bojkotovat. Nejlepší cestou je tyto služby nevyužívat a v ideálním případě od jejich návštěvy odradit i ostatní. Legislativa v Thajsku je poměrně komplikovaná a tamní vláda zaujímá v pozvolných reformách týkajících se zacházení se zvířaty spíše opatrný přístup (zejména kvůli vysokým příjmům z turismu). Co však jako turisté udělat můžete, je všechny tyto komerční atrakce ignorovat a namísto toho podpořit právě záchranné stanice.

Vivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Na celou obrazovku

V rámci návštěvy WFFT, kde se aktuálně starají o zhruba 900 zvířat, jsme se dozvěděli, že velké množství fauny pochází právě z míst, kde byla zvířata odmalinka zneužívána pro zábavu turistů. Například v případě slonů se jedná o velmi drastický výcvik, který má za cíl zlomit ducha zvířete. Obnáší různé druhy fyzického týrání, a to vše jen pro tak pomíjivé účely, jako je vození turistů na zádech či tahání kmenů v lese. Například slon zachycený na jedné z fotografií roztahuje uši, kdykoliv vidí lidi, jedná se však o vštípené chování, které pro slony ve volné přírodě není vůbec běžné. Dalším smutným fenoménem jsou takzvané kokosové opice, které jsou drženy v zajetí a cvičeny výhradně k trhání kokosových ořechů.

Vivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Na celou obrazovku

Návštěva takovéto rezervace ilustruje krutý přístup lidí ke zvířatům, která ve stanici končí obvykle díky uvědomění původních majitelů, a v některých ojedinělých případech i formou výkupu. To však není ideální řešení, neboť to motivuje ty, kteří zvířata zneužívají, k pokračování v tomto byznysu. Pořídit si slona přitom v Thajsku podle průvodce může v podstatě kdokoliv, kdo má dostatek financí, přičemž s koupí získává i právo zacházet s ním, jakkoliv se mu zlíbí.

Vivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 UltraVivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Vivo X300 Ultra
Na celou obrazovku

Vivo X300 Ultra jsme během prohlídky použili pro zachycení momentek (obvykle v rámci portrétního režimu, který nabízí nezvykle filmový protáhlý formát). Telefonu se velmi dobře dařilo vykreslit i ty nejjemnější detaily, o čemž se můžete sami přesvědčit v galerii. Pokud se tedy chystáte do Thajska, rozhodně doporučujeme nevynechat návštěvu této nebo podobné přírodní rezervace. Odnesete si odsud nejen pěkné fotografie, ale především důležité poznatky.

Vivo X300 Ultra 1 TBPřejít do kataloguPřečíst recenzi

Vivo X300 Ultra 1 TB

Rozměry163 × 76,8 × 8,5 mm, 232 g
DisplejAMOLED, 6,82" (3 168 × 1 440 px)
Fotoaparát200 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 30 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GBne
Akumulátor6 600 mAh
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