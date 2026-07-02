mobilenet.cz na sociálních sítích

Na český trh přichází Vivo V70 Lite. Dostali jsme verzi s pouze 6GB RAM

Michal Pavlíček
2
Na český trh přichází Vivo V70 Lite. Dostali jsme verzi s pouze 6GB RAM
Fotografie: Vivo
  • Zaujme pěkný vzhled i jasný AMOLED displej
  • Potěší velká baterie s podporou 90W drátového nabíjení
  • Standardní cena bohužel vyšplhala až k bezmála 11 tisícům korun

Vivo v minulém měsíci představilo novinku střední třídy V70 Lite a nyní, zkraje prázdnin, ji posílá i na pulty českých obchodů. 6,77" displej dominující čelní straně využívá AMOLED panel, zvládá 120Hz obnovovací frekvenci a poskytuje jas až 3 000 nitů. V displeji je optická čtečka otisků prstů. Poněkud škoda je, že Vivo nasadilo jen základní zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP65. S vodou se tak novinka příliš nepřátelí. S ohledem na cenu dost podivná taktika.

Vivo V70 Lite

O přísun dostatečného výkonu se postará Dimensity 7400 Turbo, avšak asistuje mu pouze 6GB operační paměť, což je poměrně málo. Interní úložiště pak poskytne prostor o velikosti 256 GB. V daný moment už tolik nevadí, že si novinka neporadí s paměťovými kartami. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba OrigiOS 6.

Vivo V70 LiteVivo V70 LiteVivo V70 LiteVivo V70 Lite
Vivo V70 Lite
Vivo V70 Lite
Vivo V70 Lite
Vivo V70 Lite
Na celou obrazovku

Hlavní fotoaparát je od Sony a pyšní se 50megapixelovým rozlišením. Doplňuje jej pouze průměrný ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a 120° záběrem. Oba fotoaparáty na zádech pak mohou využívat kruhovou Aura diodu. Na čelní straně je pak v průstřelu displeje připravena 32megapixelová kamerka. Do 7,69 milimetrů tenkého těla se překvapivě dostala baterie s kapacitou 6 500 mAh, která slibuje velmi slušnou výdrž. Opětovné dobití nebude nikterak dlouhé, novinka podporuje 90W drátové nabíjení.

Startovací cena Viva V70 Lite je na českém trhu stanovena na 10 999 Kč. U vybraných prodejců je však až do konce července k dispozici sleva ve výši 2 000 Kč a novinka vás tak vyjde na mnohem příznivějších 8 999 Kč.

Vivo V70 LitePřejít do katalogu

Vivo V70 Lite

Rozměry163,8 × 76,3 × 7,6 mm, 194 g
DisplejAMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
ProcesorMediaTek Dimensity 7400,
PaměťRAM: 6 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor6 500 mAh
tisková zpráva
Související články
Nejčtenější články
Diskuze ke článku
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
Tie ceny sú šialene... a nie len u viva strednu triedu budeme kupovat za cenu za ktoré sa predávali pred dvoma rokmi vlajky....
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Naposledy upraveno: 15:09
No ta má 6GB RAM, ale u nás je v akci za stejnou cenu Vivo V70 Fe který nabízí ještě lepší výbavu.
Odpovědět

Načíst všechny komentáře

Přidat názor

Nejživější diskuze