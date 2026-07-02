Na český trh přichází Vivo V70 Lite. Dostali jsme verzi s pouze 6GB RAM

Vivo v minulém měsíci představilo novinku střední třídy V70 Lite a nyní, zkraje prázdnin, ji posílá i na pulty českých obchodů. 6,77" displej dominující čelní straně využívá AMOLED panel, zvládá 120Hz obnovovací frekvenci a poskytuje jas až 3 000 nitů. V displeji je optická čtečka otisků prstů. Poněkud škoda je, že Vivo nasadilo jen základní zvýšenou odolnost se stupněm krytí IP65. S vodou se tak novinka příliš nepřátelí. S ohledem na cenu dost podivná taktika.
O přísun dostatečného výkonu se postará Dimensity 7400 Turbo, avšak asistuje mu pouze 6GB operační paměť, což je poměrně málo. Interní úložiště pak poskytne prostor o velikosti 256 GB. V daný moment už tolik nevadí, že si novinka neporadí s paměťovými kartami. Prostředí obstarává nejnovější Android 16 a nadstavba OrigiOS 6.
Hlavní fotoaparát je od Sony a pyšní se 50megapixelovým rozlišením. Doplňuje jej pouze průměrný ultraširokoúhlý objektiv s 8 megapixely a 120° záběrem. Oba fotoaparáty na zádech pak mohou využívat kruhovou Aura diodu. Na čelní straně je pak v průstřelu displeje připravena 32megapixelová kamerka. Do 7,69 milimetrů tenkého těla se překvapivě dostala baterie s kapacitou 6 500 mAh, která slibuje velmi slušnou výdrž. Opětovné dobití nebude nikterak dlouhé, novinka podporuje 90W drátové nabíjení.
Startovací cena Viva V70 Lite je na českém trhu stanovena na 10 999 Kč. U vybraných prodejců je však až do konce července k dispozici sleva ve výši 2 000 Kč a novinka vás tak vyjde na mnohem příznivějších 8 999 Kč.
Vivo V70 Lite
|Rozměry
|163,8 × 76,3 × 7,6 mm, 194 g
|Displej
|AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7400,
|Paměť
|RAM: 6 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
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