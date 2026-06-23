Na český trh vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Zaujmou cenou?

Na český trh oficiálně vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Novinka se snaží zaujmout především kombinací rozměrného displeje, dlouhé výdrže na jedno nabití a funkcí zaměřených na sledování zdraví i sportovních aktivit. Hodinky jsou plně kompatibilní jak se systémem Android, tak s iOS, kde umožňují například dálkové ovládání fotoaparátu, ovládání hudby nebo sledování menstruačního cyklu.
Hlavní dominantou zařízení je 2,07" AMOLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz a tenkými rámečky o tloušťce zhruba 1,8 mm. Obrazovku kryje zakřivené 2,5D sklo a díky maximálnímu jasu až 2 400 nitů zůstávají zobrazené informace, notifikace i tréninková data dobře čitelná také na přímém slunci. Z hlediska konstrukce nechybí ani integrovaný reproduktor, který v kombinaci s Bluetooth připojením umožňuje vyřizování telefonních hovorů přímo ze zápěstí.
V oblasti výdrže baterie uvádí výrobce v úsporném Bluetooth režimu až 25 dní provozu. Při běžném způsobu používání se výdrž pohybuje kolem 17 dní, a pokud se rozhodnete mít neustále zapnutou funkci Always On, hodinky zvládnou 14 dní bez nabíječky. O monitoring zdraví se starají senzory s podporou umělé inteligence, které nepřetržitě sledují srdeční tep, okysličení krve (SpO₂), hladinu stresu, kvalitu spánku a úroveň okolního hluku. Pro sportovce je pak připravena řada režimů, mezi nimiž nechybí ani specializované profily pro tenis nebo padel.
Hodinky jsou na našem trhu dostupné ve dvou barevných variantách, konkrétně v černé Obsidian Black a bílé Stellar White. Cena byla stanovena na 3 499 Kč. Pokud však nákup stihnete do 12. července, můžete získat 20% slevu a výsledná cena klesne na 2 799 Kč.
Technické parametry Vivo Watch GT 2Kompletní specifikace
|Konstrukce
|47,5 × 40,2 × 10,9 mm, 34,9 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: ?
|Displej
|AMOLED, 2,07" (514 × 432 px), tvar: hranatý
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.4, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ?, NFC: ano
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|580 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
|Dostupnost
|červen 2026, 3 499 Kč
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