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Na český trh vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Zaujmou cenou?

Michal Pavlíček
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Na český trh vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Zaujmou cenou?
Fotografie: Vivo
  • Hodinky lákají velkým 2,07" AMOLED displejem
  • Díky mikrofonu a reproduktoru zvládají telefonovat
  • Akční cena je stanovena na 2 799 Kč

Na český trh oficiálně vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Novinka se snaží zaujmout především kombinací rozměrného displeje, dlouhé výdrže na jedno nabití a funkcí zaměřených na sledování zdraví i sportovních aktivit. Hodinky jsou plně kompatibilní jak se systémem Android, tak s iOS, kde umožňují například dálkové ovládání fotoaparátu, ovládání hudby nebo sledování menstruačního cyklu.

Vivo Watch GT 2

Hlavní dominantou zařízení je 2,07" AMOLED displej s obnovovací frekvencí 60 Hz a tenkými rámečky o tloušťce zhruba 1,8 mm. Obrazovku kryje zakřivené 2,5D sklo a díky maximálnímu jasu až 2 400 nitů zůstávají zobrazené informace, notifikace i tréninková data dobře čitelná také na přímém slunci. Z hlediska konstrukce nechybí ani integrovaný reproduktor, který v kombinaci s Bluetooth připojením umožňuje vyřizování telefonních hovorů přímo ze zápěstí.

Vivo Watch GT 2

V oblasti výdrže baterie uvádí výrobce v úsporném Bluetooth režimu až 25 dní provozu. Při běžném způsobu používání se výdrž pohybuje kolem 17 dní, a pokud se rozhodnete mít neustále zapnutou funkci Always On, hodinky zvládnou 14 dní bez nabíječky. O monitoring zdraví se starají senzory s podporou umělé inteligence, které nepřetržitě sledují srdeční tep, okysličení krve (SpO₂), hladinu stresu, kvalitu spánku a úroveň okolního hluku. Pro sportovce je pak připravena řada režimů, mezi nimiž nechybí ani specializované profily pro tenis nebo padel.

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Hodinky jsou na našem trhu dostupné ve dvou barevných variantách, konkrétně v černé Obsidian Black a bílé Stellar White. Cena byla stanovena na 3 499 Kč. Pokud však nákup stihnete do 12. července, můžete získat 20% slevu a výsledná cena klesne na 2 799 Kč.

Technické parametry Vivo Watch GT 2

Kompletní specifikace
Konstrukce47,5 × 40,2 × 10,9 mm, 34,9 g, odolnost: ano
Pásekkožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: ?
DisplejAMOLED, 2,07" (514 × 432 px), tvar: hranatý
Systémproprietální, kompatibilní s: Android, iOS
Datové funkceBluetooth: 5.4, Wi-Fi: ?, mobilní sítě: ?, NFC: ano
Chipset
Paměťvnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
Akumulátor580 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Dostupnostčerven 2026, 3 499 Kč
tisková zpráva,
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Lukáš Meistner
Lukáš Meistner
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