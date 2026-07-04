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Testujeme stylové chytré hodinky Vivo Watch GT 2 s parádním 2,07" displejem a NFC

Ioannis Papadopoulos
Testujeme stylové chytré hodinky Vivo Watch GT 2 s parádním 2,07" displejem a NFC
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Kromě velkého AMOLED displeje s tenkými rámečky zaujme i hliníkové pouzdro
  • Hodinky lze spárovat s Androidem i iOS, nechybí ani NFC a svižný systém

Vivo se na českém trhu etablovalo nejen jako výrobce špičkových fotomobilů s nebývale bohatým balením, což dokazuje například vlajkové Vivo X300 Ultra, ale také jako dodavatel velmi zajímavě vybavených smartphonů střední a nižší třídy. Nyní do svého tuzemského portfolia vůbec poprvé přidává chytré hodinky. Jedná se o jejich českou premiéru a Vivo má s tímto modelem jasné ambice tuzemské zákazníky řádně zaujmout.

Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Na celou obrazovku

Novinka s názvem Vivo Watch GT 2 dorazila k nám do redakce v klasické podélné krabičce, která ukrývá vše důležité: samotné tělo hodinek, silikonový řemínek a magnetickou nabíjecí kolébku. Svým vzhledem sice novinka mírně připomíná Apple Watch, avšak obdélníkový tvar je velmi praktický z hlediska čitelnosti displeje, respektive množství textu, které se na něj dokáže vměstnat. Vivo v případě pouzdra sáhlo po hliníku, který má u námi testované světlé varianty matný povrch, zatímco černá verze sází na leštěný design. Řemínek je vyroben z na dotek příjemného silikonu a do těla hodinek se uchycuje pomocí jednoduchého a praktického nacvakávacího mechanismu.

Na český trh vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Zaujmou cenou?
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Na český trh vstupují chytré hodinky Vivo Watch GT 2. Zaujmou cenou?

Vivo Watch GT 2 vypadají na zápěstí velmi elegantně a snadno vzbudí dojem hodinek s mnohem vyšší cenovkou, než za jakou se reálně prodávají. U takto cenově dostupného modelu musíme velmi pochválit skleněnou, a tedy antialergenní spodní stranu, která bývá standardem spíše u dražších kousků. Zajímavostí je také integrace NFC čipu, jeho využitelnost se však v našich podmínkách bohužel týká pouze věrnostních kartiček, nikoliv bezkontaktního placení.

Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Vivo Watch GT 2
Na celou obrazovku

Kromě povedeného designu je jednou z hlavních předností fakt, že si hodinky příkladně rozumějí jak s platformou iOS, tak s operačním systémem Android. V našem případě jsme Vivo Watch GT 2 spárovali s modelem Vivo X300 Ultra a níže si můžete prohlédnout screenshoty z celého procesu, který zabere pouhých několik sekund. Hodinky pohání proprietární systém BlueOS, jenž běhá velmi svižně a nabízí velké množství sportovních režimů i zdravotního monitoringu včetně měření okysličení krve (SpO2) či sledování menstruačního cyklu.

Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2Vivo Watch GT 2

Vedle výše zmíněných funkcí působí fantasticky také velký 2,07" AMOLED panel, který ohromí nejen samotnou úhlopříčkou, ale i extrémně tenkými rámečky s tloušťkou pouhých 1,8 mm. Displej láká rovněž na špičkový maximální jas dosahující hodnoty až 2 400 nitů, díky čemuž je perfektně čitelný i na přímém letním slunci. Obrazovka je příkladně responzivní, disponuje spolehlivou automatickou regulací jasu a její vzhled si můžete personalizovat díky pestré nabídce ciferníků. Hodinky právě začínáme testovat a vy se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně Vivo Watch GT 2 zajímá.

Vivo Watch GT 2Přejít do katalogu

Vivo Watch GT 2

Konstrukce47,5 × 40,2 × 10,9 mm, 34,9 g, odolnost: ano
Pásekkožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
DisplejAMOLED, 2,07" (514 × 432 px)
Systémproprietální, kompatibilní s: Android, iOS
KonektivitaBluetooth: 5.4, NFC
Akumulátor580 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
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