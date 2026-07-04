Testujeme stylové chytré hodinky Vivo Watch GT 2 s parádním 2,07" displejem a NFC

Vivo se na českém trhu etablovalo nejen jako výrobce špičkových fotomobilů s nebývale bohatým balením, což dokazuje například vlajkové Vivo X300 Ultra, ale také jako dodavatel velmi zajímavě vybavených smartphonů střední a nižší třídy. Nyní do svého tuzemského portfolia vůbec poprvé přidává chytré hodinky. Jedná se o jejich českou premiéru a Vivo má s tímto modelem jasné ambice tuzemské zákazníky řádně zaujmout.
Novinka s názvem Vivo Watch GT 2 dorazila k nám do redakce v klasické podélné krabičce, která ukrývá vše důležité: samotné tělo hodinek, silikonový řemínek a magnetickou nabíjecí kolébku. Svým vzhledem sice novinka mírně připomíná Apple Watch, avšak obdélníkový tvar je velmi praktický z hlediska čitelnosti displeje, respektive množství textu, které se na něj dokáže vměstnat. Vivo v případě pouzdra sáhlo po hliníku, který má u námi testované světlé varianty matný povrch, zatímco černá verze sází na leštěný design. Řemínek je vyroben z na dotek příjemného silikonu a do těla hodinek se uchycuje pomocí jednoduchého a praktického nacvakávacího mechanismu.
Vivo Watch GT 2 vypadají na zápěstí velmi elegantně a snadno vzbudí dojem hodinek s mnohem vyšší cenovkou, než za jakou se reálně prodávají. U takto cenově dostupného modelu musíme velmi pochválit skleněnou, a tedy antialergenní spodní stranu, která bývá standardem spíše u dražších kousků. Zajímavostí je také integrace NFC čipu, jeho využitelnost se však v našich podmínkách bohužel týká pouze věrnostních kartiček, nikoliv bezkontaktního placení.
Kromě povedeného designu je jednou z hlavních předností fakt, že si hodinky příkladně rozumějí jak s platformou iOS, tak s operačním systémem Android. V našem případě jsme Vivo Watch GT 2 spárovali s modelem Vivo X300 Ultra a níže si můžete prohlédnout screenshoty z celého procesu, který zabere pouhých několik sekund. Hodinky pohání proprietární systém BlueOS, jenž běhá velmi svižně a nabízí velké množství sportovních režimů i zdravotního monitoringu včetně měření okysličení krve (SpO2) či sledování menstruačního cyklu.
Vedle výše zmíněných funkcí působí fantasticky také velký 2,07" AMOLED panel, který ohromí nejen samotnou úhlopříčkou, ale i extrémně tenkými rámečky s tloušťkou pouhých 1,8 mm. Displej láká rovněž na špičkový maximální jas dosahující hodnoty až 2 400 nitů, díky čemuž je perfektně čitelný i na přímém letním slunci. Obrazovka je příkladně responzivní, disponuje spolehlivou automatickou regulací jasu a její vzhled si můžete personalizovat díky pestré nabídce ciferníků. Hodinky právě začínáme testovat a vy se nás můžete ptát na vše, co vás ohledně Vivo Watch GT 2 zajímá.
Vivo Watch GT 2
|Konstrukce
|47,5 × 40,2 × 10,9 mm, 34,9 g, odolnost: ano
|Pásek
|kožený, umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 2,07" (514 × 432 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.4, NFC
|Akumulátor
|580 mAh, nabíjení: proprietární kolébka