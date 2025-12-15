Jak už víte, server mobilenet.cz slaví krásné výročí – na tuzemském internetu se s námi můžete potkávat už celých dvacet let. V rámci oslav jsme si připravili soutěže ve spolupráci s našimi dlouholetými partnery, přidal se tedy samozřejmě i Huawei. A protože technologie nejsou jen o telefonech, ale i o chytrých doplňcích, přichází na řadu další zajímavá soutěž – tentokrát hned o dvoje špičkové chytré hodinky.
Vyhrajte hned dvoje chytré hodinky Huawei v rámci oslav serveru mobilenet.cz
O co se hraje?
Do soutěže věnoval Huawei hned dva atraktivní modely – sportovně laděné Huawei Watch Fit 4 Pro a elegantní Huawei Watch GT 6 Pro v pánské variantě. Jde sice o dva různé styly, a tedy i dva různé přístupy, ale jedno mají společné – vaše zápěstí si je zamiluje.
Začněme modelem Huawei Watch Fit 4 Pro. Tyto hodinky dokazují, že i cenově dostupnější model může nabídnout opravdu bohatou výbavu. Tenké a lehké tělo s velkým AMOLED displejem působí moderně a skvěle se nosí po celý den. Watch Fit 4 Pro potěší především aktivní uživatele – k dispozici je široká nabídka sportovních režimů, přesná GPS, měření okysličení krve, srdečního tepu i pokročilý monitoring spánku. Nechybí ani vysoká odolnost a výdrž baterie, která bez problémů zvládne několik dní provozu bez nutnosti hledat nabíječku.
Druhým soutěžním kouskem jsou Huawei Watch GT 6 Pro, tedy hodinky, které míří na náročnější uživatele a milovníky klasického hodinkového designu. Robustní konstrukce v kombinaci s prémiovým tělem z titanové slitiny působí opravdu luxusně, zatímco velký AMOLED displej zajišťuje perfektní čitelnost za všech podmínek. Watch GT 6 Pro vynikají nejen elegantním vzhledem, ale i špičkovou výdrží – na jedno nabití zvládnou fungovat klidně i 10 dnů, a to i při aktivním používání. Samozřejmostí je pokročilé sledování zdravotních funkcí, sportovní aktivity, přesná navigace i plynulé propojení s telefonem. Huawei na nové generaci opravdu zapracoval, takže přesnost měření je na špičkové úrovni.
Jak hrát a vyhrát?
Je to snadné, ostatně jako vždy. Stačí odpovědět na jednu soutěžní otázku a doplnit své kontaktní údaje. Soutěž trvá od 15. 12. 2025 20:00 do 21. 12. 2025 23:59 hod. Poté soutěž ukončíme a vyhodnotíme.
Nezapomeňte si pročíst také kompletní pravidla soutěží serveru mobilenet.cz, která naleznete zde. Správnou odpověď hledejte na webu výrobce.
