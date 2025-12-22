mobilenet.cz na sociálních sítích

Huawei nova 15 Ultra a nova 15 Pro jsou noví elegáni střední třídy

Michal Pavlíček
Huawei nova 15 Ultra a nova 15 Pro jsou noví elegáni střední třídy
Fotografie: Huawei
  • Čelní straně obou modelů dominuje 6,84" OLED displej s vysokým jasem
  • Prostředí obstarává systém HarmonyOS 6.0
  • Baterie s kapacitou 6 500 mAh podporuje 100W drátové nabíjení

Huawei oficiálně představil zbrusu nové model mířící na vrchol střední třídy (viz vmall.com), které kromě obstojné výbavy kladou značný důraz na styl. Je tak nasnadě, že jde o řadu nova, konkrétně modely nova 15 Ultra a nova 15 Pro.

Huawei nova 15 Ultra
Huawei nova 15 Ultra

Dominantou čelní strany je 6,84" OLED displej s velmi jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Působivý je maximální jas až 4 000 nitů. Celý panel pak chrání odolné sklíčko Kunlun.

Huawei nova 15 Pro
Huawei nova 15 Pro

Novinka lákají zajímavým vzhledem s kruhy ve foto modulu pro fotoaparáty či tenkou konstrukcí s tloušťkou 6,8 milimetrů, respektive 6,9 milimetrů u verze Pro. Hmotnost se zastavila na 209 gramech, respektive na 202 gramech u verze Pro. Huawei do obou novinek nasazuje procesor Kirin 9010S a volit lze mezi 256GB a 512GB pamětí, přičemž verze Ultra má navrch i 1TB interní paměť. Prostředí obstarává operační systém HarmonyOS 6.0 a samozřejmě i umělá inteligence. Speciální agent napojený na DeepSeek má být nápomocný při jakémkoliv kroku, telefon má umět shrnovat hlasové hovory či překládat v reálném čase.

Huawei nova 15 Ultra

Odlišnosti obou dnes představených modelů spočívají zejména v oblasti fotoaparátů. Model Ultra má hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací a proměnnou clonou f/1,4–f/4,0. Dále je připraven 50megapixelový teleobjektiv s 3,7násobným bezztrátovým přiblížením a optickou stabilizací obrazu. Vše uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Model nova 15 Pro má 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu se světelností f/1.8, dále 12megapixelový teleobjektiv a 13megapixelový ultraširokouhlý snímač. Obě novinky pak pojí podlouhlý výraz v displeji, kde se kromě 50megapixelové selfie kamerky nachází ještě 1,5megapixelový multispektrální senzor.

Huawei nova 15 Ultra

Uvnitř těl obou telefonů se nachází baterie s kapacitou 6 500 mAh a podporou 100W drátového nabíjení. Bezdrátové nabíjení podporuje jen model Ultra, a to s maximálním výkonem 50 W. Počítat můžete s tím, že novinkám nechybí zvýšená odolnost se stupni krytí IP68 a IP69.

Na čínském trhu se obě novinky dostanou ještě do konce letošního roku do prodeje. Startovací cena modelu nova 15 Pro činí v přepočtu zhruba 12,5 tisíce korun s daní za 256GB variantu. V případě Huawei nova 15 Ultra je cena stanovena na přibližně 15 tisíc korun s daní za 256GB verzi. Dostupnost na českém trhu prozatím oznámena nebyla.

Technické parametry Huawei nova 15 Ultra 1 TB

Kompletní specifikace
Konstrukce163 × 78 × 6,8 mm, 209 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
DisplejOLED, 6,84" (2 856 × 1 320 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
Chipset, GPU: ano
Paměťvnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
Operační systémHarmonyOS
Akumulátor6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
Dostupnost, ?
vmall.com
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Ještě lehce snížit váhu a je to super, takhle kdyby to dali ti dva s pořádnou výbavou ..
Odpovědět
Jaroslav Paleček
Jaroslav Paleček
Škoda, že nemají Google služby. Na čínském trhu asi musí válet. Ty foťáky vypadají skvěle. Hlavně, že mají teleobjektiv.
Odpovědět
Pc Wifi
Pc Wifi
No a třeba dvojče od honoru... Nekoná se... Prostě stále žijí vizí/myšlenkou že jsou ve hře s konkurencí mimo čínu...
Odpovědět

