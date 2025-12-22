Huawei nova 15 Ultra a nova 15 Pro jsou noví elegáni střední třídy

Huawei oficiálně představil zbrusu nové model mířící na vrchol střední třídy (viz vmall.com), které kromě obstojné výbavy kladou značný důraz na styl. Je tak nasnadě, že jde o řadu nova, konkrétně modely nova 15 Ultra a nova 15 Pro.
Dominantou čelní strany je 6,84" OLED displej s velmi jemným rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Působivý je maximální jas až 4 000 nitů. Celý panel pak chrání odolné sklíčko Kunlun.
Novinka lákají zajímavým vzhledem s kruhy ve foto modulu pro fotoaparáty či tenkou konstrukcí s tloušťkou 6,8 milimetrů, respektive 6,9 milimetrů u verze Pro. Hmotnost se zastavila na 209 gramech, respektive na 202 gramech u verze Pro. Huawei do obou novinek nasazuje procesor Kirin 9010S a volit lze mezi 256GB a 512GB pamětí, přičemž verze Ultra má navrch i 1TB interní paměť. Prostředí obstarává operační systém HarmonyOS 6.0 a samozřejmě i umělá inteligence. Speciální agent napojený na DeepSeek má být nápomocný při jakémkoliv kroku, telefon má umět shrnovat hlasové hovory či překládat v reálném čase.
Odlišnosti obou dnes představených modelů spočívají zejména v oblasti fotoaparátů. Model Ultra má hlavní 50megapixelový snímač s optickou stabilizací a proměnnou clonou f/1,4–f/4,0. Dále je připraven 50megapixelový teleobjektiv s 3,7násobným bezztrátovým přiblížením a optickou stabilizací obrazu. Vše uzavírá 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Model nova 15 Pro má 50megapixelový hlavní snímač s optickou stabilizací obrazu se světelností f/1.8, dále 12megapixelový teleobjektiv a 13megapixelový ultraširokouhlý snímač. Obě novinky pak pojí podlouhlý výraz v displeji, kde se kromě 50megapixelové selfie kamerky nachází ještě 1,5megapixelový multispektrální senzor.
Uvnitř těl obou telefonů se nachází baterie s kapacitou 6 500 mAh a podporou 100W drátového nabíjení. Bezdrátové nabíjení podporuje jen model Ultra, a to s maximálním výkonem 50 W. Počítat můžete s tím, že novinkám nechybí zvýšená odolnost se stupni krytí IP68 a IP69.
Na čínském trhu se obě novinky dostanou ještě do konce letošního roku do prodeje. Startovací cena modelu nova 15 Pro činí v přepočtu zhruba 12,5 tisíce korun s daní za 256GB variantu. V případě Huawei nova 15 Ultra je cena stanovena na přibližně 15 tisíc korun s daní za 256GB verzi. Dostupnost na českém trhu prozatím oznámena nebyla.
Technické parametry Huawei nova 15 Ultra 1 TBKompletní specifikace
|Konstrukce
|163 × 78 × 6,8 mm, 209 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69
|Displej
|OLED, 6,84" (2 856 × 1 320 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|, GPU: ano
|Paměť
|vnitřní paměť: 1 000 GB, paměťové karty: ?
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|HarmonyOS
|Akumulátor
|6 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|, ?
