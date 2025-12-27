Výhercem chytrých hodinek Huawei z naší výroční soutěže se stává...

V naší třetí výroční soutěži u příležitosti oslav 20 let působení serveru mobilenet.cz na tuzemském trhu jste mohli soutěžit hned o dvoje špičkové hodinky značky Huawei. Stejně jako v předchozích kolech vás soutěž velmi zaujala, protože se jí zúčastnily hned několik tisíc z vás. Moc děkujeme za přízeň!
O co se hrálo?
Do soutěže věnoval Huawei hned dva atraktivní modely – sportovně laděné Huawei Watch Fit 4 Pro a elegantní Huawei Watch GT 6 Pro v pánské variantě. Jde sice o dva různé styly, a tedy i dva různé přístupy, ale jedno mají společné – vaše zápěstí si je zamiluje.
Začněme modelem Huawei Watch Fit 4 Pro. Tyto hodinky dokazují, že i cenově dostupnější model může nabídnout opravdu bohatou výbavu. Tenké a lehké tělo s velkým AMOLED displejem působí moderně a skvěle se nosí po celý den. Watch Fit 4 Pro potěší především aktivní uživatele – k dispozici je široká nabídka sportovních režimů, přesná GPS, měření okysličení krve, srdečního tepu i pokročilý monitoring spánku. Nechybí ani vysoká odolnost a výdrž baterie, která bez problémů zvládne několik dní provozu bez nutnosti hledat nabíječku.
Druhým soutěžním kouskem jsou Huawei Watch GT 6 Pro, tedy hodinky, které míří na náročnější uživatele a milovníky klasického hodinkového designu. Robustní konstrukce v kombinaci s prémiovým tělem z titanové slitiny působí opravdu luxusně, zatímco velký AMOLED displej zajišťuje perfektní čitelnost za všech podmínek. Watch GT 6 Pro vynikají nejen elegantním vzhledem, ale i špičkovou výdrží – na jedno nabití zvládnou fungovat klidně i 10 dnů, a to i při aktivním používání. Samozřejmostí je pokročilé sledování zdravotních funkcí, sportovní aktivity, přesná navigace i plynulé propojení s telefonem. Huawei na nové generaci opravdu zapracoval, takže přesnost měření je na špičkové úrovni.
Otázka a správná odpověď
Huawei Watch GT 6 Pro zvládají volné potápění (freediving) do hloubky až...
Správná odpověď: 40 metrů
Výhercem se stává...
David H., kterému tímto srdečně blahopřejeme
Ať vám už žádná soutěž neunikne! Sledujte mobilenet.cz na Facebooku, Twitteru a Instagramu!