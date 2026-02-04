Honory 600 se blíží. Výrobce láká na ultra tenký design a dlouhou výdrž

Honor oficiálně propagační kampaň na svou chystanou řadu smartphonů s označením Honor 600. Výrobce prostřednictvím prvních propagačních materiálů potvrzuje, že se u novinek zaměří na čtyři klíčové pilíře, které mají definovat uživatelský zážitek. Jde o design, výdrž, celkový výkon a schopnosti fotoaparátu při nočním focení s podporou umělé inteligence.
Design telefonu sází na výrazně zaoblené rohy i hrany, což doplňuje celkově tenký profil zařízení. Kromě samotného vzhledu Honor v kampani vyzdvihuje také vysokou odolnost konstrukce a pokročilé funkce umělé inteligence, které mají pomáhat zejména při focení za zhoršených světelných podmínek.
Honor slibuje také výkonný procesor na úrovni vlajkových lodí. Spekuluje se o nasazení Snapdragonu 7 Gen 4 alespoň pro Honor 600. Varianta s přídomkem Pro by mohla mít výkonnější typ. V případě fotoaparátu by měl hlavní snímač obou chystaných novinek lákat na 200megapixelové rozlišení. V tuto chvíli ještě není potvrzeno, kdy se novinky řady 600 představí. V každém případě se následně připojí k již představenému Honoru 600 Lite.