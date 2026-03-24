Originalita je Honoru cizí. Chystané novinky vypadají jako iPhony 17 Pro

Honor již zkraje března představil model 600 Lite a bylo nasnadě, že další členové nové řady budou brzy následovat. Server WinFuture (viz winfuture.de) nyní přináší informace o modelech Honor 600 a Honor 600 Pro, byť rendery poodhalují, že na první pohled byste si je mohli splést s iPhony 17 Pro od Applu. Tak výrazně se Honor hodlá inspirovat.
Obě chystané novinky mají nabízet 6,57" OLED displej se 120Hz obnovovací frekvencí. O výkon se má starat procesor Snapdragon řady 8 od Qualcommu, avšak není jisté, o jaký typ půjde, ani zda oba modely využijí stejný model procesoru. Společným jmenovatelem má být i hlavní 200megapixelový fotoaparát s optickou stabilizací či přítomnost ultraširokoúhlého objektivu. Pouze verze s přídomkem Pro má však nabídnout i teleobjektiv.
Lákavě vypadá kovový rám či skleněná záda, oba modely by navíc měly nabízet baterii s vysoce nadprůměrnou kapacitou 9 000 mAh. Výdrž by tak mohla být vysoce nadprůměrná. Oba modely se údajně dostanou i na evropské trhy, a to už v nejbližších týdnech.