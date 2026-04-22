České ceny Honorů 600 jsou extrémně vysoké. Model Pro stojí jako vlajkové lodě

Michal Pavlíček
České ceny Honorů 600 jsou extrémně vysoké. Model Pro stojí jako vlajkové lodě
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Vrcholný model Honor 600 Pro stojí takřka 24 tisíc korun
  • Velmi drahý je i základní Honor 600 Lite
  • Ceny částečně korigují počáteční slevy

Honor na český trh uvedl novou řadu 600, která se měla rozprostřít napříč střední třídou. Jde o designově zajímavé i dobře vybavené telefony, avšak jejich úspěch bude samozřejmě do značné míry závislý i na vhodně nastavených cenách. A v tomto ohledu se Honor rozhodl, že ceny zkusí nastavit maximálně vysoko.

Honor 600 Lite
Honor 600 Lite
Honor 600 Lite
Honor 600 Lite
Honory 600 (Pro)

Nejvýše postavená novinka Honor 600 Pro má kvalitní sestavu fotoaparátů v čele s hlavním 200megapixelovým snímačem. Láká i výkonným procesorem Snapdragon 8 Elite, zvýšenou odolností IP69K či podporou bezdrátového nabíjení. Samozřejmostí je nejnovější Android 16 či AMOLED displej s opravdu vysokým jasem. Pohled do specifikací tak vypadá, že se novinka snaží konkurovat vlajkovým. K dokonalosti chybí zejména nejmodernější procesor.

Výrobce si však přesto dovolil nastavit vysokou cenu 23 990 Kč, která je tlumena jen dočasnou akcí, která cenu snižuje na 21 990 Kč. V hladinách, kde se běžně nacházejí vlajkové lodě, to novinka bude mít extrémně těžké. Zejména když si Honor hodlá parazitovat na svých dalších modelech. V tomto případě se nabízí špičkový a ještě lépe vybavený vlajkový model Magic8 Pro, který lze na českém trhu pořídit i za zhruba 24 tisíc korun, tedy takřka stejně jako hůře vybavený Honor 600 Pro.

Prostřední model Honor 600 se na českém trhu prodává za 16 990 Kč, v počáteční akci za 15 490 Kč. Výbavu do značné míry sdílí s variantou Pro, avšak postrádá teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a má slabší procesor. Cena je proto do značné míry vysoká, avšak v rámci nabídky Honoru nemá tento model nějakou vážnější konkurenci.

Na závěr zde máme základní Honor 600 Lite. Ten opět láká vzhledem, velkou baterií s kapacitou 6 520 mAh a procesorem MediaTek Dimensity 7100 Elite. Bohužel cena vyšplhala na 10 990 Kč, při počáteční akci jen 9 990 Kč. Zde se Honor pouští do křížku i třeba se Samsungem Galaxy A37, jehož cena je také hodnocena jako vyšší, zejména, když má plastový rám a menší baterii. Na druhou stranu však nabízí výkonnější procesor a lepší fotoaparáty. Honor 600 Lite pak poměrně výrazně konkuruje i o něco staršímu Honoru Magic8 Lite, který je však o 3 tisíce korun levnější, má větší baterii a fotoaparát se stabilizací.

Honor 600 Lite

Honor 600 Lite

Rozměry157,4 × 75,4 × 7,3 mm, 180 g
DisplejAMOLED, 6,6" (2 600 × 1 200 px)
Fotoaparát108 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
ProcesorMediaTek Dimensity 7100,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 256 GBne
Akumulátor6 520 mAh
