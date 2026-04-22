České ceny Honorů 600 jsou extrémně vysoké. Model Pro stojí jako vlajkové lodě

Honor na český trh uvedl novou řadu 600, která se měla rozprostřít napříč střední třídou. Jde o designově zajímavé i dobře vybavené telefony, avšak jejich úspěch bude samozřejmě do značné míry závislý i na vhodně nastavených cenách. A v tomto ohledu se Honor rozhodl, že ceny zkusí nastavit maximálně vysoko.
Nejvýše postavená novinka Honor 600 Pro má kvalitní sestavu fotoaparátů v čele s hlavním 200megapixelovým snímačem. Láká i výkonným procesorem Snapdragon 8 Elite, zvýšenou odolností IP69K či podporou bezdrátového nabíjení. Samozřejmostí je nejnovější Android 16 či AMOLED displej s opravdu vysokým jasem. Pohled do specifikací tak vypadá, že se novinka snaží konkurovat vlajkovým. K dokonalosti chybí zejména nejmodernější procesor.
Výrobce si však přesto dovolil nastavit vysokou cenu 23 990 Kč, která je tlumena jen dočasnou akcí, která cenu snižuje na 21 990 Kč. V hladinách, kde se běžně nacházejí vlajkové lodě, to novinka bude mít extrémně těžké. Zejména když si Honor hodlá parazitovat na svých dalších modelech. V tomto případě se nabízí špičkový a ještě lépe vybavený vlajkový model Magic8 Pro, který lze na českém trhu pořídit i za zhruba 24 tisíc korun, tedy takřka stejně jako hůře vybavený Honor 600 Pro.
Prostřední model Honor 600 se na českém trhu prodává za 16 990 Kč, v počáteční akci za 15 490 Kč. Výbavu do značné míry sdílí s variantou Pro, avšak postrádá teleobjektiv, bezdrátové nabíjení a má slabší procesor. Cena je proto do značné míry vysoká, avšak v rámci nabídky Honoru nemá tento model nějakou vážnější konkurenci.
Na závěr zde máme základní Honor 600 Lite. Ten opět láká vzhledem, velkou baterií s kapacitou 6 520 mAh a procesorem MediaTek Dimensity 7100 Elite. Bohužel cena vyšplhala na 10 990 Kč, při počáteční akci jen 9 990 Kč. Zde se Honor pouští do křížku i třeba se Samsungem Galaxy A37, jehož cena je také hodnocena jako vyšší, zejména, když má plastový rám a menší baterii. Na druhou stranu však nabízí výkonnější procesor a lepší fotoaparáty. Honor 600 Lite pak poměrně výrazně konkuruje i o něco staršímu Honoru Magic8 Lite, který je však o 3 tisíce korun levnější, má větší baterii a fotoaparát se stabilizací.
Honor 600 Lite
|Rozměry
|157,4 × 75,4 × 7,3 mm, 180 g
|Displej
|AMOLED, 6,6" (2 600 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, video: 1 920 × 1 080 px
|Procesor
|MediaTek Dimensity 7100,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 520 mAh