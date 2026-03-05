Číselná řada společnosti Honor se hierarchicky nachází pod sérií Magic, přesto v mnoha ohledech nabízí vyloženě vlajkové vlastnosti. Jak se nejen v tomto ohledu osvědčila horká novinka Honor 600 Pro?
Technické parametry Honor 600 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|156 × 74,7 × 7,8 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,57" (2 728 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 2 160 × 3 840 px, 60 FPS
|Chipset
|Snapdragon 8 Elite, CPU: 2×4,32 GHz + 6×3,53 GHz, GPU: Adreno 830
|Paměť
|RAM: 12 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 6.0, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 400 mAh, bezdrátové nabíjení: ano
|Dostupnost
|duben 2026,
Obsah balení: bez pouzdra, zato s kabelem
Balení obsahuje kromě samotného telefonu a nástroje na vytažení slotu pro SIM již jen kabel typu USB-C/USB-C, takže nebudete mít problém jej používat například ani s novějšími automobily, které již USB-A nedisponují. S pouzdrem však bohužel počítat nelze.
- moderní USB-C/USB-C
- bez pouzdra
Konstrukce a zpracování: špičková odolnost a design inspirovaný iPhonem
Honor 600 Pro je designově takřka identickým dvojčetem Honoru 600. Počítat tak můžete například se „saténovou“ úpravou zad, která jsou především v testovaném bílém provedení prakticky „neumazatelná“, stejně tak neschází špičková odolnost dle IP68/IP69/IP69K a také pětihvězdičková ochrana SGS. Zařízení se příjemně drží a působí prémiovým dojmem, přestože jsou záda z kompozitu. Vysvětlení spočívá zřejmě v tom, že skleněná zadní strana by pravděpodobně nedokázala splnit požadavky v oblasti odolnosti vůči pádům.
Inspirace iPhony 17 Pro je v tomto případě ještě výraznější než u Honoru 600, a to především kvůli rozmístění prvků na fotomodulu a také přítomnosti teleobjektivu. Na pravém boku najdeme snadno nahmatatelná tlačítka, a to včetně dedikovaného AI tlačítka, které může sloužit jako spoušť fotoaparátu, případně si jej můžete namapovat na jinou funkci. Jedná se přitom skutečně „jen“ o tlačítko, nikoliv o kapacitní senzor, který by zároveň reagoval na „pohlazení“, což mi ale na základě zkušeností s iPhony nijak nevadí. Umístění je tedy identické s Honorem 600, stejně jako rozměry.
Kde lze doslova pocítit rozdíl oproti Honoru 600, to je oblast haptické odezvy. Vibrace jsou u modelu Pro propracovanější, slot pro dvě nanoSIM (telefon podporuje i eSIM) však neschází. Podobně jako u Honoru 600 pak zamrzí poměrně výrazné certifikační nápisy na zadní straně, které jsou navíc v relativně kontrastním odstínu. Snad se příště Honor rozhodne umístit tyto legislativou vyžadované informace na příhodnější místo, například spodní stranu rámečku.
- vysoká úroveň ochrany
- praktický matný povrch zad i rámečků
- povedený design
- mírně rušivé certifikační údaje
Displej: jasný a s tenkými rámečky
Obrazovka Honoru 600 Pro je doslova identická s tou u modelu Honor 600. V praxi se tak můžete těšit na displej s extrémně tenkými rámečky, které působí prémiově a telefonu dávají punc vlajkového zařízení. Dle výrobce, který se odkazuje na TÜV Rheinland, novinka disponuje nejtenčími černými rámečky na trhu u plochých displejů s tloušťkou 0,98 mm. Kromě toho panel nabídne parádní jemnost 458 PPI, zvládá celoobrazový AoD a podporuje různé režimy pro komfortní čtení a zdraví uživatele (cirkadiánní režim, 3 840Hz PWM stmívání, AI nastavení jasu, dynamické stmívání atd.). Telefon dokonce nabízí i funkci proti kinetóze, což ocení pasažéři na zadních sedadlech auta či autobusu.
Honor také boduje jasem, který dle specifikací dosahuje až 8 000 nitů. V praxi jsem tak nenarazil na absolutně žádný scénář, kdy by jas nebyl dostačující. Potěšilo mě také, že minimální jas je velmi nízký. Čtečka otisků prstů je nicméně spíše níže a využívá optickou technologii, což je s přihlédnutím k ceně a přímé konkurenci z Číny trochu škoda, neboť se více a více konkurentů uchyluje k ultrazvukovému senzoru. Její reakce na přiložený prst jsou přesto svižné a spolehlivé.
- tenké rámečky a špičková jemnost
- velmi vysoký, ale v případě potřeby i nízký jas
- režimy pro ochranu zraku
- pouze optická čtečka otisků prstů
Zvuk: hlasitě i stereo
Honor 600 Pro je vybaven dvojicí reproduktorů, které se rovněž zdají být identické s těmi v modelu Honor 600, těšit se tak můžete na vysokou hlasitost i slušnou kvalitu. Pokud se budete držet nanejvýš přibližně 90% hlasitosti, nesetkáte se ani se zkreslením. Relativně solidní je také basová složka.
- stereo zvuk
Výkon hardwaru: elitní Snapdragon
Srdcem telefonu je 3nm čip Snapdragon 8 Elite, který nabídne (takřka) vlajkový výkon a ani během náročného 20minutového benchmarku jsem nezpozoroval výraznější zahřívání. Společnost mu pak dělá 512GB úložiště (nespecifikovaného typu) a 12 GB RAM LPDDR5X, o „paměť“ jakéhokoliv druhu tak rozhodně není nouze.
- vysoký výkon
- štědré úložiště
Výdrž baterie: výkonnější čip, stejná výdrž?
Honor 600 Pro disponuje, stejně jako Honor 600, 6 400mAh baterií, otázkou tak zůstává, jak se na výdrži projevil použitý čip Snapdragon 8 Elite, neboť ostatní (displej, systém) výbava zůstává takřka identická. Naštěstí výkonnější čip neznamená kratší výdrž a běžně můžete zvládnout 2 dny na plné nabití a případně i o trochu více. Výrobce také uvádí nabíjecí výkon 80 W, s jehož pomocí můžete telefon nabít např. z 10 na 70 % za 24 minut. Nechybí ani reverzní drátové nabíjení o nadprůměrném výkonu 27 W a u tohoto modelu ani 50W bezdrátové nabíjení, k němuž je však potřeba proprietární nabíječka přímo od výrobce. V nastavení nabíjení si pak lze zvolit úroveň nabití a vybrat si mezi 70, 80, 90 a 100 %, což potěší opatrné, kteří chtějí životnost baterie prodloužit na maximum.
- výdrž na nabití
- vysoký nabíjecí výkon
- možnosti nastavení v oblasti nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 7 i Bluetooth 6.0
V případě konektivity můžete počítat s nejmodernější Wi-Fi 7, dále je přítomno NFC, Bluetooth 6.0, eSIM a veškeré navigační služby. Specialitou je pak infraport, pokud byste chtěli například ovládat starší televizory, klimatizaci atd.
- podpora všeho důležitého
Fotoaparát: teleobjektiv do třetice dobrého
Novinka je vybavena dvojicí snímačů na zádech převzatých z Honoru 600, a to primárním 200Mpx senzorem o nadprůměrné velikosti 1/1,4" s podporou optické stabilizace, fázovým ostřením a clonou f/1.9, 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením a také teleobjektivem. Rozsah 112 stupňů u ultraširokoúhlého objektivu je spíše menší, clona f/2.2 průměrná.
Pořízené snímky mají vyšší saturaci barev. Typicky nebe je za pěkného dne skutečně takřka vždy blankytně modré, což ale může spousta z vás považovat za výhodu. Nechybí ani dostatek detailů, dobře fungující HDR a v maximu až 30× digitální zoom, přičemž dvojnásobné přiblížení si zachovává velmi slušnou úroveň kvality. V případě teleobjektivu je k dispozici 3,5× zoom s clonou f/2.8 a podporou automatického ostření, navíc zvládá ostřit i z relativně blízké vzdálenosti, takže zastoupí i makro. Fotografie pořízené tímto snímačem kvalitou zapadají do celkově pozitivních dojmů z toho, jak Honor 600 Pro fotí. I v tomto případě nechybí pěkná barevnost, obvykle správně nastavená expozice, ale také místy výraznější vyhlazování pomocí AI. 120násobný zoom je pak spíše slabší při srovnání s telefony, jež jsou schopné přibližovat na takto vysokou vzdálenost, mrzet vás to však příliš nemusí, neboť také snímky zpravidla nejsou u žádného telefonu příliš použitelné.
Solidně funguje ultraširokoúhlý objektiv, který chválím za barevnou sladěnost s hlavním snímačem, stejně tak nabídne dostatečně detailní vykreslení detailů a v rozích nedochází k velkému zkreslení obrazu, za což vděčí právě menšímu rozsahu záběru. Díky AF navíc funguje také jako schopný makro senzor. 50Mpx selfie kamerka fotí pěkně i za náročnějších světelných podmínek a má relativně velký rozsah záběru. V oblasti videí novinka zvládne záznam ve 4K s 60 FPS na všechny tři snímače s rychlým přeostřováním a slušnou stabilizací.
Honor 600 Pro 4K 60 FPS
- velký primární senzor
- pěkná barevnost snímků
- teleobjektiv
Software: MagicOS 10 a Android 16
Telefon má nejnovější Android 16 a také nadstavbu MagicOS 10, u které výrobce garantuje softwarovou podporu 6 + 6, tedy 6 let bezpečnostních záplat i 6 let aktualizací operačního systému. Samotný systém je velmi svižný, avšak oproti sérii Magic8 obsahuje velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran (Temu, TikTok apod.). Ty lze naštěstí alespoň snadno smazat. Dodejme, že systém je prošpikován funkcemi AI, ať už se jedná o generativní úpravy obrázků, práci s textem nebo třeba tzv. Magický portál pro rychlé přesouvání obsahu napříč systémem (i mimo něj).
- délka podpory
- předinstalovaný balast (lze smazat)
Zhodnocení
Podobně jako v případě Honoru 600 se ani Honor 600 Pro nebojí prémiové ceny, což se mu však může stát osudným. I s aktuálně zvýhodněnou cenou 22 tisíc Kč, zárukou Honor Care+ a kávovarem jako dárkem za recenzi se totiž jedná o dost drahý mobil. V této cenové relaci lze přitom pořídit plnohodnotné vlajkové modely, které nabídnou například ještě vyšší výkon nebo lepší fotovýbavu, a to i ve vlastních řadách.
Na druhou stranu to nic nemění na tom, že si Honor 600 Pro vede v mnoha oblastech velmi dobře. Displej je vskutku povedený, telefon vás nenechá ve štychu v otázce výkonu ani výdrže a slušná je i délka softwarové podpory. V neposlední řadě potěší vysoká odolnost či solidní fotoaparáty.
Konkurence
Velmi lákavou volbou je Oppo Find X9 Pro, které za velmi podobnou cenu nabídne výrazně větší baterii, lepší fotovýbavu, kvalitní displej s ultrazvukovou čtečkou otisků prstů i špičkový výkon, stejně jako bezdrátové nabíjení.
Oppo Find X9 Pro
|Rozměry
|161,3 × 76,5 × 8,3 mm, 224 g
|Displej
|AMOLED, 6,78" (2 772 × 1 272 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 120 FPS
|Procesor
|MediaTek Dimensity 9500,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|7 500 mAh
Pokud byste hledali ještě mírně kompaktnější zařízení, nabízí se Xiaomi 17 s takřka identickou kapacitou baterie, aktuálně nejvýkonnějším čipem od Qualcommu, štědrým úložištěm i RAM a také velmi slušnou fotovýbavou s podpisem Leicy. Těšit se můžete například i na ultrazvukovou čtečku a podporu bezdrátového nabíjení.
Xiaomi 17
|Rozměry
|151,1 × 71,8 × 8,1 mm, 191 g
|Displej
|AMOLED, 6,36" (2 656 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 3 840 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB / 256 GB, ne
|Akumulátor
|6 330 mAh
Pokud hledáte stylovější zařízení, zvažte iPhone Air s extrémně tenkým tělem a přibližně stejně velkou obrazovkou, avšak s tlustšími rámečky. iPhone Air nabídne výkonnější čip s podporou AAA videoher, baterie je však výrazně menší (výdrž také) a ve fotovýbavě je pouze jeden snímač. I do takto tenkého těla se nicméně Applu povedlo vměstnat magnety, což u Honoru neplatí.
Apple iPhone Air 256 GB
|Rozměry
|156,2 × 74,7 × 5,6 mm, 165 g
|Displej
|OLED, 6,5" (2 736 × 1 206 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Apple A19 Pro,
|Paměť
|úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|3 149 mAh
To, že je Honor s cenovkou 600 Pro zřejmě až příliš ambiciózní dokazuje i cena regulérně Honoru Magic8 Pro, který lze u stejného prodejce získat s výkupním bonusem za 21 000 Kč, přitom nabídne vyšší výkon, lepší fotovýbavu, ultrazvukovou čtečku otisků prstů i podporu 3D skenů obličeje.
Honor Magic8 Pro
|Rozměry
|161,2 × 75 × 8,3 mm, 213 g
|Displej
|AMOLED, 6,71" (2 808 × 1 256 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB
|Akumulátor
|6 270 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Největší nevýhoda tohoto modelu je Magic8 Pro... jak už bylo zmíněné v recenzi. Největší výhoda asi rozměry. Jen o špetku větší než třeba u X9, takže něco mezi kompaktem a pádlem. Alespoň něčím Honor tento model odlišil. Až spadne k 15k, tak to bude fajn volba. Teď nedává moc smysl, když za méně peněz je ta X9 nebo x jiných větších modelů.
