Honor 600
Trefa do černého?
Ioannis Papadopoulos
2

Smartphony ve střední třídě někdy nabídnou nespočet vlajkových parametrů. V případě Honoru 600 se jedná například o ultratenké rámečky okolo displeje, velkou baterii či 200Mpx senzor o velikosti 1/1,4". Povede se mu nejen díky tomu zabodovat mezi tvrdou konkurencí?

Nová série Honor 600 dorazila v nabité sestavě a v současnosti obsahuje hned tři modely. Pomyslnou zlatou střední cestou by přitom mohl být testovaný Honor 600 s velkou baterií, tenkými rámečky či vysokým jasem. Jaký je mobil v praxi?

Technické parametry Honor 600

Kompletní specifikace
Konstrukce156 × 74,7 × 7,8 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
DisplejAMOLED, 6,57" (2 728 × 1 264 px)
Fotoaparát200 Mpx, LED dioda, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
ChipsetQualcomm Snapdragon 7 Gen 4, CPU: 1×2,8 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz, GPU: ano
PaměťRAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor6 400 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostduben 2026, 16 990 Kč

Obsah balení: pouze kabel

V bílé papírové krabičce najdeme kromě telefonu a nástroje na vytažení slotu pro SIM již jen kabel. Ten je moderní typu USB-C/USB-C, takže nebudete mít problém jej používat například ani s novějšími automobily, které již USB-A nedisponují.

Líbilo se nám
  • moderní USB-C/USB-C
Nelíbilo se nám
  • bez pouzdra

Konstrukce a zpracování: hliníkové rámečky a záda, která neumažete

Novinka dorazila v šedočerném provedení s označením „Black“, s čímž se obvykle pojí problém okamžitě ušpiněných zad. To se ale naštěstí tohoto modelu netýká. Výrobce vsadil na matný povrch se „saténovou“ úpravou, který je velmi příjemný na dotek, ale také má schopnost eliminovat víceméně všechny (viditelné) otisky prstů. Jedná se přitom o plastová/kompozitní záda, která jsou však velmi zdařilou imitací skla. V přímém kontrastu s touto matnou plochou je pak lesklý obdélník, tedy fotomodul, který „upatláte“ raz dva.

Recenze Honor Magic8 Pro – Když chcete styl i výkon
Zjevná inspirace iPhony 17 Pro mě nijak neuráží, i když je výrazná (především pak u Honoru 600 Pro). Co naopak mohl výrobce vymyslet lépe, to je umístění povinných certifikačních údajů. Zpravidla se totiž nachází na rámečku (například na spodní straně či na boku), nikoliv na zádech. V tomto případě je navíc písmo bohužel relativně kontrastní k barevné variantě zad, což trochu kazí jinak povedený dojem z designu.

Honor neponechává nic náhodě a nabízí odolnost dle IP68/IP69/IP69K a také pětihvězdičkovou ochranu SGS. Telefon tak splňuje nejvyšší požadavky na odolnost a zvládnout by teoreticky měl například i pobyt v myčce. V dlani se přitom drží velmi příjemně a i matné hliníkové rámečky dodávají (kromě zmíněných „saténových“ zad) punc prémiovosti. Na pravém boku najdeme snadno nahmatatelná tlačítka, a to včetně dedikovaného AI tlačítka, které může sloužit jako spoušť fotoaparátu, případně si jej můžete namapovat na jinou funkci. Jedná se přitom skutečně „jen“ o tlačítko, nikoliv o kapacitní senzor, který by zároveň reagoval na „pohlazení“, což mi ale na základě zkušeností s iPhony nijak nevadí.

Recenze Honor Magic8 Lite – Nezalekne se téměř ničeho
V případě haptické odezvy se pak můžete spolehnout pouze na průměrný zážitek, například Honor 600 Pro má jiný haptický engine a odezva je u něj více rafinovaná. Na závěr zmíním, že slot pro SIM na spodní straně pojme dvě nanoSIM, přičemž telefon podporuje rovněž eSIM.

Líbilo se nám
  • vysoká úroveň ochrany
  • praktický matný povrch zad i rámečků
  • povedený design
Nelíbilo se nám
  • mírně rušivé certifikační údaje
Displej: ultratenké rámečky a špičkový jas

Honor přináší displej s extrémně tenkými rámečky, které působí prémiově a telefonu dávají punc vlajkového zařízení. Dle výrobce, který se odkazuje na TÜV Rheinland, novinka disponuje nejtenčími černými rámečky na trhu u plochých displejů s tloušťkou 0,98 mm. Kromě toho panel nabídne parádní jemnost 458 PPI, zvládá celoobrazový AoD a podporuje různé režimy pro komfortní čtení a zdraví uživatele (cirkadiánní režim, 3 840Hz PWM stmívání, AI nastavení jasu, dynamické stmívání atd.). Telefon dokonce nabízí i funkci proti kinetóze, což ocení pasažéři na zadních sedadlech auta či autobusu.

Honor také boduje jasem, který dle specifikací dosahuje až 8 000 nitů. V praxi jsem tak nenarazil na absolutně žádný scénář, kdy by jas nebyl dostačující. Potěšilo mě také, že minimální jas je velmi nízký. Čtečka otisků prstů je nicméně spíše níže a využívá optickou technologii, což je s přihlédnutím k ceně a přímé konkurenci z Číny trochu škoda, neboť se více a více konkurentů uchyluje k ultrazvukovému senzoru. Její reakce na přiložený prst jsou přesto svižné a spolehlivé.

Líbilo se nám
  • tenké rámečky a špičková jemnost
  • velmi vysoký, ale v případě potřeby i nízký jas
  • režimy pro ochranu zraku
Nelíbilo se nám
  • pouze optická čtečka otisků prstů

Zvuk: stereo zvuk

Honor 600 je vybaven dvojicí reproduktorů, které umí vykouzlit vysokou hlasitost. Pokud se budete držet nanejvýš přibližně 90% hlasitosti, nesetkáte se ani se zkreslením. Relativně slušná je také basová složka.

Líbilo se nám
  • stereo zvuk

Výkon hardwaru: ověřený Snapdragon, ale jen pro středně náročné

O výkon se stará moderní Snapdragon 7 Gen 4 v doprovodu 8 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště. Použitý čip přitom skýtá dostatek výkonu pro středně náročné a zároveň logicky nijak „netopí“ ve vyšší zátěži. Také je však nutné dodat, že ti, kteří prahnou po vysokém hrubém výkonu, najdou za stejnou cenu i výrazně vhodnější alternativy. Pochválit lze i velké úložiště, díky kterému vás absence slotu pro paměťové karty rozhodně trápit nebude.

Líbilo se nám
  • slušný výkon
  • štědré úložiště

Výdrž baterie: rychle se nabije, pomalu vybije

Honor 600 je osazen 6 400mAh baterií, která zcela bez problémů zvládá dva dny používání na nabití a při troše snaze (třeba během „víkendového“ režimu) se můžete dostat i na 2,5 či rovnou 3 dny. Výrobce také uvádí nabíjecí výkon 80 W, s jehož pomocí můžete telefon nabít např. z 10 na 70 % za rozumných 24 minut. Bezdrátové nabíjení však schází, což se snaží Honor částečně vynahradit podporou reverzního drátového nabíjení o nadprůměrném výkonu 27 W. V nastavení nabíjení si pak lze zvolit úroveň nabití a vybrat si mezi 70, 80, 90 a 100 %, což potěší opatrné, kteří chtějí životnost baterie prodloužit na maximum.

Líbilo se nám
  • výdrž na nabití
  • vysoký nabíjecí výkon
  • možnosti nastavení v oblasti nabíjení
Nelíbilo se nám
  • chybí bezdrátové nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 7 k vašim službám

V případě konektivity můžete počítat s nejmodernější Wi-Fi 7, dále je přítomno NFC, Bluetooth 5.4, eSIM a veškeré navigační služby. Specialitou je pak infraport, pokud byste chtěli například ovládat starší televizory, klimatizaci atd.

Líbilo se nám
  • podpora všeho důležitého

Fotoaparát: líbivé barvy a dostatek detailů

Novinka je vybavena dvojicí snímačů na zádech: primárním 200Mpx senzorem o nadprůměrné velikosti 1/1,4" s podporou optické stabilizace i fázovým ostřením a clonou f/1.9 a 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením. Rozsah 112 stupňů je spíše menší, clona f/2.2 průměrná.

Pořízené snímky mají vyšší saturaci barev. Typicky nebe je za pěkného dne skutečně takřka vždy blankytně modré, což ale může spousta z vás považovat za výhodu. Nechybí ani dostatek detailů, dobře fungující HDR a v maximu až 30× digitální zoom, přičemž dvojnásobné přiblížení si zachovává velmi slušnou úroveň kvality.

Solidně funguje také ultraširokoúhlý objektiv, který chválím za barevnou sladěnost s hlavním snímačem, stejně tak nabídne dostatečně detailní vykreslení detailů a v rozích nedochází k velkému zkreslení obrazu, za což vděčí právě menšímu rozsahu záběru. Díky AF navíc funguje také jako schopný makro senzor. 50Mpx selfie kamerka fotí pěkně i za náročnějších světelných podmínek a má relativně velký rozsah záběru. V oblasti videí novinka zvládne záznam ve 4K s 30 FPS na všechny tři snímače s rychlým přešetřováním a slušnou stabilizací.

Honor 600 4K 30 FPS

Líbilo se nám
  • velký primární senzor
  • pěkná barevnost snímků

Software: MagicOS 10 a Android 16

Telefon má nejnovější Android 16 a také nadstavbu MagicOS 10, u které výrobce garantuje softwarové podporu 6 + 6, tedy 6 let bezpečnostních záplat i 6 let aktualizací operačního systému. Samotný systém je velmi svižný, avšak oproti sérii Magic8 obsahuje velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran (Temu, TikTok apod.). Ty lze naštěstí alespoň snadno smazat. Dodejme, že systém je prošpikován funkcemi AI, ať už se jedná o generativní úpravy obrázků, práci s textem nebo třeba tzv. Magický portál pro rychlé přesouvání obsahu napříč systémem (i mimo něj).

Líbilo se nám
  • délka podpory
Nelíbilo se nám
  • předinstalovaný balast (lze smazat)
Zhodnocení

Honor 600 se vydal do boje v segmentu plném konkurence, navíc s relativně sebevědomou cenou. Aktuálně lze novinku pořídit cca za 15 tisíc korun, získat zdarma záruku Honor Care+ a také kávovar jako dárek za recenzi, přesto to nebude mít Honor 600 úplně jednoduché. Mezi velké přednosti se nepochybně řadí parádní displej, špičková odolnost, kvalitní fotovýbava, rychlé nabíjení i skvělá výdrž. Novinka také zaujme dlouhou softwarovou podporou, na druhou stranu použitý čip je po stránce výkonu jen průměrný a někoho může zamrzet i absence bezdrátového nabíjení.

Konkurence

Vivo V70 láká vesměs na podobnou výbavu, například shodný čip Snapdragon 7 Gen 4, ale také velké úložiště, parádní displej a dokonce i 50Mpx teleobjektiv. Výhodou Viva je pak nepochybně ultrazvuková čtečka otisků prstů i mírně větší kapacita baterie a nabíjecí výkon, Honor 600 naopak nabídne mírně delší softwarovou podporu.

Vivo V70

Rozměry157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
DisplejOLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
PaměťRAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
Akumulátor6 500 mAh

Xiaomi Poco F8 Pro se chlubí značně výkonnějším čipem Snapdragon 8 Elite i 100W nabíjením. Zároveň disponuje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů v displeji, má však mírně nižší kapacitu baterie a nenabídne tak dlouhou softwarovou podporu.

Xiaomi Poco F8 Pro 512 GB

Rozměry157,5 × 75,3 × 8 mm, 199 g
DisplejAMOLED, 6,59" (2 510 × 1 196 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
ProcesorQualcomm Snapdragon 8 Elite,
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 512 GBne
Akumulátor6 210 mAh, doba nabíjení: 0:37 hodin

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Klady
  • štědré 512GB úložiště
  • dlouhá výdrž na nabití a rychlé nabíjení
  • dlouhá softwarová podpora
  • kvalitní fotovýbava s velkým hlavním snímačem
  • displej s ultratenkými rámečky a špičkovým jasem
  • praktická záda a hliníkové rámečky
Zápory
  • chybí bezdrátové nabíjení
  • balast v systému (lze smazat)
  • slušela by mu ultrazvuková čtečka otisku prstů
  • jen průměrný výkon
Nejčtenější články
Ben Ben
Ani ve snu...
