Nová série Honor 600 dorazila v nabité sestavě a v současnosti obsahuje hned tři modely. Pomyslnou zlatou střední cestou by přitom mohl být testovaný Honor 600 s velkou baterií, tenkými rámečky či vysokým jasem. Jaký je mobil v praxi?
Technické parametry Honor 600Kompletní specifikace
|Konstrukce
|156 × 74,7 × 7,8 mm, 195 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,57" (2 728 × 1 264 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, LED dioda, video: 2 160 × 3 840 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, CPU: 1×2,8 GHz + 4×2,4 GHz + 3×1,8 GHz, GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|6 400 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|duben 2026, 16 990 Kč
Obsah balení: pouze kabel
V bílé papírové krabičce najdeme kromě telefonu a nástroje na vytažení slotu pro SIM již jen kabel. Ten je moderní typu USB-C/USB-C, takže nebudete mít problém jej používat například ani s novějšími automobily, které již USB-A nedisponují.
- moderní USB-C/USB-C
- bez pouzdra
Konstrukce a zpracování: hliníkové rámečky a záda, která neumažete
Novinka dorazila v šedočerném provedení s označením „Black“, s čímž se obvykle pojí problém okamžitě ušpiněných zad. To se ale naštěstí tohoto modelu netýká. Výrobce vsadil na matný povrch se „saténovou“ úpravou, který je velmi příjemný na dotek, ale také má schopnost eliminovat víceméně všechny (viditelné) otisky prstů. Jedná se přitom o plastová/kompozitní záda, která jsou však velmi zdařilou imitací skla. V přímém kontrastu s touto matnou plochou je pak lesklý obdélník, tedy fotomodul, který „upatláte“ raz dva.
Zjevná inspirace iPhony 17 Pro mě nijak neuráží, i když je výrazná (především pak u Honoru 600 Pro). Co naopak mohl výrobce vymyslet lépe, to je umístění povinných certifikačních údajů. Zpravidla se totiž nachází na rámečku (například na spodní straně či na boku), nikoliv na zádech. V tomto případě je navíc písmo bohužel relativně kontrastní k barevné variantě zad, což trochu kazí jinak povedený dojem z designu.
Honor neponechává nic náhodě a nabízí odolnost dle IP68/IP69/IP69K a také pětihvězdičkovou ochranu SGS. Telefon tak splňuje nejvyšší požadavky na odolnost a zvládnout by teoreticky měl například i pobyt v myčce. V dlani se přitom drží velmi příjemně a i matné hliníkové rámečky dodávají (kromě zmíněných „saténových“ zad) punc prémiovosti. Na pravém boku najdeme snadno nahmatatelná tlačítka, a to včetně dedikovaného AI tlačítka, které může sloužit jako spoušť fotoaparátu, případně si jej můžete namapovat na jinou funkci. Jedná se přitom skutečně „jen“ o tlačítko, nikoliv o kapacitní senzor, který by zároveň reagoval na „pohlazení“, což mi ale na základě zkušeností s iPhony nijak nevadí.
V případě haptické odezvy se pak můžete spolehnout pouze na průměrný zážitek, například Honor 600 Pro má jiný haptický engine a odezva je u něj více rafinovaná. Na závěr zmíním, že slot pro SIM na spodní straně pojme dvě nanoSIM, přičemž telefon podporuje rovněž eSIM.
- vysoká úroveň ochrany
- praktický matný povrch zad i rámečků
- povedený design
- mírně rušivé certifikační údaje
Displej: ultratenké rámečky a špičkový jas
Honor přináší displej s extrémně tenkými rámečky, které působí prémiově a telefonu dávají punc vlajkového zařízení. Dle výrobce, který se odkazuje na TÜV Rheinland, novinka disponuje nejtenčími černými rámečky na trhu u plochých displejů s tloušťkou 0,98 mm. Kromě toho panel nabídne parádní jemnost 458 PPI, zvládá celoobrazový AoD a podporuje různé režimy pro komfortní čtení a zdraví uživatele (cirkadiánní režim, 3 840Hz PWM stmívání, AI nastavení jasu, dynamické stmívání atd.). Telefon dokonce nabízí i funkci proti kinetóze, což ocení pasažéři na zadních sedadlech auta či autobusu.
Honor také boduje jasem, který dle specifikací dosahuje až 8 000 nitů. V praxi jsem tak nenarazil na absolutně žádný scénář, kdy by jas nebyl dostačující. Potěšilo mě také, že minimální jas je velmi nízký. Čtečka otisků prstů je nicméně spíše níže a využívá optickou technologii, což je s přihlédnutím k ceně a přímé konkurenci z Číny trochu škoda, neboť se více a více konkurentů uchyluje k ultrazvukovému senzoru. Její reakce na přiložený prst jsou přesto svižné a spolehlivé.
- tenké rámečky a špičková jemnost
- velmi vysoký, ale v případě potřeby i nízký jas
- režimy pro ochranu zraku
- pouze optická čtečka otisků prstů
Zvuk: stereo zvuk
Honor 600 je vybaven dvojicí reproduktorů, které umí vykouzlit vysokou hlasitost. Pokud se budete držet nanejvýš přibližně 90% hlasitosti, nesetkáte se ani se zkreslením. Relativně slušná je také basová složka.
- stereo zvuk
Výkon hardwaru: ověřený Snapdragon, ale jen pro středně náročné
O výkon se stará moderní Snapdragon 7 Gen 4 v doprovodu 8 GB RAM LPDDR5X a 512GB úložiště. Použitý čip přitom skýtá dostatek výkonu pro středně náročné a zároveň logicky nijak „netopí“ ve vyšší zátěži. Také je však nutné dodat, že ti, kteří prahnou po vysokém hrubém výkonu, najdou za stejnou cenu i výrazně vhodnější alternativy. Pochválit lze i velké úložiště, díky kterému vás absence slotu pro paměťové karty rozhodně trápit nebude.
- slušný výkon
- štědré úložiště
Výdrž baterie: rychle se nabije, pomalu vybije
Honor 600 je osazen 6 400mAh baterií, která zcela bez problémů zvládá dva dny používání na nabití a při troše snaze (třeba během „víkendového“ režimu) se můžete dostat i na 2,5 či rovnou 3 dny. Výrobce také uvádí nabíjecí výkon 80 W, s jehož pomocí můžete telefon nabít např. z 10 na 70 % za rozumných 24 minut. Bezdrátové nabíjení však schází, což se snaží Honor částečně vynahradit podporou reverzního drátového nabíjení o nadprůměrném výkonu 27 W. V nastavení nabíjení si pak lze zvolit úroveň nabití a vybrat si mezi 70, 80, 90 a 100 %, což potěší opatrné, kteří chtějí životnost baterie prodloužit na maximum.
- výdrž na nabití
- vysoký nabíjecí výkon
- možnosti nastavení v oblasti nabíjení
- chybí bezdrátové nabíjení
Konektivita: Wi-Fi 7 k vašim službám
V případě konektivity můžete počítat s nejmodernější Wi-Fi 7, dále je přítomno NFC, Bluetooth 5.4, eSIM a veškeré navigační služby. Specialitou je pak infraport, pokud byste chtěli například ovládat starší televizory, klimatizaci atd.
- podpora všeho důležitého
Fotoaparát: líbivé barvy a dostatek detailů
Novinka je vybavena dvojicí snímačů na zádech: primárním 200Mpx senzorem o nadprůměrné velikosti 1/1,4" s podporou optické stabilizace i fázovým ostřením a clonou f/1.9 a 12Mpx ultraširokoúhlým objektivem s automatickým ostřením. Rozsah 112 stupňů je spíše menší, clona f/2.2 průměrná.
Pořízené snímky mají vyšší saturaci barev. Typicky nebe je za pěkného dne skutečně takřka vždy blankytně modré, což ale může spousta z vás považovat za výhodu. Nechybí ani dostatek detailů, dobře fungující HDR a v maximu až 30× digitální zoom, přičemž dvojnásobné přiblížení si zachovává velmi slušnou úroveň kvality.
Solidně funguje také ultraširokoúhlý objektiv, který chválím za barevnou sladěnost s hlavním snímačem, stejně tak nabídne dostatečně detailní vykreslení detailů a v rozích nedochází k velkému zkreslení obrazu, za což vděčí právě menšímu rozsahu záběru. Díky AF navíc funguje také jako schopný makro senzor. 50Mpx selfie kamerka fotí pěkně i za náročnějších světelných podmínek a má relativně velký rozsah záběru. V oblasti videí novinka zvládne záznam ve 4K s 30 FPS na všechny tři snímače s rychlým přešetřováním a slušnou stabilizací.
Honor 600 4K 30 FPS
- velký primární senzor
- pěkná barevnost snímků
Software: MagicOS 10 a Android 16
Telefon má nejnovější Android 16 a také nadstavbu MagicOS 10, u které výrobce garantuje softwarové podporu 6 + 6, tedy 6 let bezpečnostních záplat i 6 let aktualizací operačního systému. Samotný systém je velmi svižný, avšak oproti sérii Magic8 obsahuje velké množství předinstalovaných aplikací třetích stran (Temu, TikTok apod.). Ty lze naštěstí alespoň snadno smazat. Dodejme, že systém je prošpikován funkcemi AI, ať už se jedná o generativní úpravy obrázků, práci s textem nebo třeba tzv. Magický portál pro rychlé přesouvání obsahu napříč systémem (i mimo něj).
- délka podpory
- předinstalovaný balast (lze smazat)
Zhodnocení
Honor 600 se vydal do boje v segmentu plném konkurence, navíc s relativně sebevědomou cenou. Aktuálně lze novinku pořídit cca za 15 tisíc korun, získat zdarma záruku Honor Care+ a také kávovar jako dárek za recenzi, přesto to nebude mít Honor 600 úplně jednoduché. Mezi velké přednosti se nepochybně řadí parádní displej, špičková odolnost, kvalitní fotovýbava, rychlé nabíjení i skvělá výdrž. Novinka také zaujme dlouhou softwarovou podporou, na druhou stranu použitý čip je po stránce výkonu jen průměrný a někoho může zamrzet i absence bezdrátového nabíjení.
Konkurence
Vivo V70 láká vesměs na podobnou výbavu, například shodný čip Snapdragon 7 Gen 4, ale také velké úložiště, parádní displej a dokonce i 50Mpx teleobjektiv. Výhodou Viva je pak nepochybně ultrazvuková čtečka otisků prstů i mírně větší kapacita baterie a nabíjecí výkon, Honor 600 naopak nabídne mírně delší softwarovou podporu.
Vivo V70
|Rozměry
|157,5 × 74,3 × 7,4 mm, 187 g
|Displej
|OLED, 6,59" (2 750 × 1 260 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 512 GB
|Akumulátor
|6 500 mAh
Xiaomi Poco F8 Pro se chlubí značně výkonnějším čipem Snapdragon 8 Elite i 100W nabíjením. Zároveň disponuje ultrazvukovou čtečkou otisků prstů v displeji, má však mírně nižší kapacitu baterie a nenabídne tak dlouhou softwarovou podporu.
Xiaomi Poco F8 Pro 512 GB
|Rozměry
|157,5 × 75,3 × 8 mm, 199 g
|Displej
|AMOLED, 6,59" (2 510 × 1 196 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 7 680 × 4 320 px, 24 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 210 mAh, doba nabíjení: 0:37 hodin
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
