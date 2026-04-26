Dnes je světový den hesel. Jestli zde najdete i svůj PIN, okamžitě si ho změňte

I přes značné pokroky v biometrickém zabezpečení naše chytré telefony, které jsou úložištěm a klíčem k ohromné části naší digitální identity, stále spoléhají na prostou kombinaci čísel, coby zámek proti neoprávněnému použití. Bohužel, stejně jako ve světě hesel i zde panuje jeden nešvar, který vám sice může zjednodušit život, ale stejně tak i tomu, kdo telefon odcizí nebo najde – volba triviálního PINu.
Nejlepší je vše demonstrovat na grafice. Výše si můžete prohlédnout graf, který vznikl kombinací 3,4 miliónů PIN kódů, které unikly při nejrůznějších bezpečnostních incidentech. Svislá znamená první dvě číslice, horizontální osa x pak poslední dvě. Čím je světlejší barva, tím je daná kombinace používanější. V ideálním světě by měl obrázek povahu jakéhosi šumu, náhodného rozložení, ale zde je vidět, že to tak rozhodně není.
Hned na první pohled si povšimnete několika výrazných věcí. Levý spodní roh doslova září – to jsou všichni lidé, kteří zvolili jako svůj PIN datum narození, ať už ve formátu den/měsíc, nebo měsíc/den. Stejný původ pak má i výrazná horizontální linka v jedné pětině odspodu – ta zase pochází od lidí, kteří mají za PIN svůj rok narození, 19XX nebo 20XX. Dále pak vidíte zářivou diagonálu složenou z PINů ze čtyř stejných číslic a nakonec zářivé body v podobě banálních kombinací jako 1234 nebo 4321.
Z úniků lze vyčíst, které konkrétní číselné kombinace patří mezi nejpoužívanější:
- 1234
- 0000
- 7777
- 2000
- 2222
- 9999
- 5555
- 1122
- 8888
- 2001
- 1111
- 1212
- 1004
- 4444
- 6969
- 3333
- 6666
- 1313
- 4321
- 1010
Tato dvacítka číselných kombinací slouží jako PIN na 27 % zařízeních. Takže i když moderní zařízení v případě hádání PINu prodlužují interval a nakonec zařízení uzamknou zcela, je docela velká šance, že se útočník trefí. Pro větší bezpečí můžete v menu telefonu nastavit například smazání paměti po určitém počtu špatných pokusů, nebo naopak zvolit větší pohodlí, aby vás telefon neobtěžoval odemykáním například ve známém prostředí.
Proto dodržujte následující zásady.
- Volte čísla bez zřejmých osobních vazeb.
- Pro každou kartu či službu mějte jiný kód.
- Pomozte si třeba větou (počet písmen v slovech: „Pes štěká na kočku“ = 3525).
- Kód si nikdy nepište na kartu ani k dokladům nebo na vnitřní stranu krytu telefonu.