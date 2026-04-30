Více než měsíc bez nabíjení? Honor chystá chytré hodinky Watch 6 Plus

Velmi brzy by měl Honor představit zbrusu nové chytré hodinky označené jako Watch 6 Plus. Naznačuje to oficiální upoutávka, na kterou upozornil server Huawei Central (viz huaweicentral.com). Hodinky mají být pomyslným nástupcem modelu Watch 5 Ultra. Vůbec prvně se u hodinek od Honoru objevuje přídomek Plus a je tak otázkou, co vlastně očekávat.
V každém případě již bylo prozrazeno, že výdrž baterie dosáhne až 35 dnů. Pokud by se to zcela potvrdilo, patřily by Honor Watch 6 Plus mezi hodinky s nejdelší výdrží na trhu. Překonávaly by je jen některé modely od Garminu. Kromě lákavě nadprůměrné výdrže mají hodinky zaujmout pokročilými zdravotními funkcemi či speciálním sportovním režimem při hraní badmintonu.
Na jakékoliv další informace si budeme muset počkat, avšak upoutávka kruhové hodinky zobrazuje a je zřejmé, že půjde o spíše výše postavený model, který by tak kromě výdrže měl lákat AMOLED displejem či výkonným procesorem a dalšími funkcemi. V tuto chvíli však není znám termín představení.
