Honor 600 (Pro) je ultraodolný elegán se saténovými zády a rekordním jasem

První dojmy
Ioannis Papadopoulos
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Novinky splňují IP68, IP69, IP69K i pětihvězdičkovou certifikace SGS
  • Dokonce ani v černém provedení nemusíte řešit otisky na zádech díky saténové úpravě
  • Nechybí 200Mpx primární snímač či velká 6 400mAh baterie

Po uvedení vlajkové série Magic přichází Honor s oblíbenou „číselnou“ řadou, která má představovat ideální kompromis mezi cenou a výkonem pro široké publikum. Do redakce nám dorazili hned tři zástupci řady Honor 600, mezi nimiž nechybí „prostřední“ Honor 600 ani vybavenější Honor 600 Pro, a právě na tuto dvojici se nyní podíváme podrobněji.

Na první pohled je patrné, že Honor s těmito modely míří do prémiovějšího segmentu. Design inspirovaný moderními iPhony působí velmi líbivě, ačkoliv je míra „inspirace“ skutečně vysoká. Dva objektivy u levého okraje jsou těm u iPhonu 17 Pro (Max) velmi podobné. V případě modelu Pro, který navíc disponuje teleobjektivem, zaujme také identické rozložení prvků na pravé straně fotomodulu. Novinkám nechybí matné hliníkové rámečky ani sada ovládacích prvků na pravém boku, a to včetně tzv. AI tlačítka, které může sloužit k aktivaci fotoaparátu i jako spoušť. Dokonce i jeho umístění je prakticky shodné s obdobným prvkem u iPhonů 17 Pro, ovšem na rozdíl od nich v tomto případě nebudete moci pohlazením upravovat přiblížení či expozici.

Honor 600 Lite
Nové modely se chlubí špičkovou odolností splňující certifikace IP68, IP69 a dokonce i IP69K, což doplňuje pětihvězdičková certifikace SGS. Telefony tak hravě zvládnou úplné ponoření pod vodní hladinu, měly by odolat i pobytu v myčce nádobí a jsou připraveny na pády z výšky. V ruce působí obě novinky velmi hodnotně, čemuž napomáhají skleněná záda se saténovým povrchem. Ten nás u tmavé varianty Honoru 600 příjemně překvapil svou schopností odolávat otiskům prstů. S ohledem na tmavý odstín jde o nadstandardní výsledek a rozhodně se nemusíte obávat, že byste zařízení museli neustále leštit, jako je tomu u jiných tmavých telefonů.

V případě displejů se uživatelé mohou těšit na 6,57" AMOLED panely s příkladně tenkými a symetrickými rámečky. Samotná velikost úhlopříčky může pro mnohé představovat ideální zlatou střední cestu mezi kompaktností zařízení a plochou pro pohodlné zobrazení obsahu. Maximální jas udávaný výrobcem dosahuje až 8 000 nitů, což je hodnota naprosto špičková, a obrazovky díky tomu vypadají skvěle za jakýchkoliv podmínek. Co bychom v rámci prvních dojmů mohli vytknout, je snad jen nižší umístění čtečky otisků prstů, která je navíc pouze optického typu, nikoliv ultrazvukového.

A jak si novinky vedou v oblasti výdrže? Výrobce nasadil štědrou křemíkovou baterii o kapacitě 6 400 mAh s podporou 80W drátového nabíjení, u varianty Pro je k dispozici také 50W bezdrátové nabíjení. Nechybí ani reverzní drátové nabíjení o výkonu 27 W a Honor garantuje minimálně pětiletou životnost baterie (1 600 nabíjecích cyklů). Po stránce výkonu se lze těšit na Snapdragon 8 Elite u modelu Pro a Snapdragon 7 Gen 4 u základního Honoru 600, které doplňuje 12 GB, respektive 8 GB operační paměti. Oba modely testujeme ve variantě s 512GB vnitřním úložištěm.

Výrobce se také pyšní přítomností 200Mpx primárního fotoaparátu se snímačem o velikosti 1/1,4", který využívá technologii spojování 16 pixelů do jednoho. Sestavu doplňuje 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, speciální snímač barevného odstínu (umístěný pod LED bleskem na pravé straně fotomodulu) a 50Mpx selfie kamerka. Varianta Pro pak navíc disponuje 50Mpx teleobjektivem s 3,5násobným optickým přiblížením.

Pokud vás zajímá oficiální cena, kompletní parametry a dostupnost novinek na trhu, budete si muset ještě chvíli počkat. Výrobce tyto informace prozatím tají, lze však předpokládat, že se konkrétní detaily dozvíme již ve velmi blízké budoucnosti.

