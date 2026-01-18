honor-magic8-lite

Honor Magic8 Pro si od nás odnesl pochvalu za špičkovou odolnost, displej s nadprůměrným jasem i výkonný čipset od Qualcommu a kvalitní fotovýbavu. Jak je na tom ale zástupce střední třídy s označením Magic8 Lite?
Technické parametry Honor Magic8 LiteKompletní specifikace
|Konstrukce
|161,9 × 76,1 × 7,8 mm, 189 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP69K
|Displej
|AMOLED, 6,79" (2 640 × 1 200 px)
|Fotoaparát
|108 Mpx, LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 8 GB, vnitřní paměť: 512 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.4, NFC: ano
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|7 500 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|leden 2026, 8 990 Kč
Obsah balení: pouze kabel
Uvnitř krabičky najdeme USB-A/USB-C kabel, nástroj na vytažení SIM slotu a manuály, na pouzdro se tentokrát nedostalo.
- konkurence nabídne i pouzdro
Konstrukce a zpracování: extrémně odolný
Celá řada Magic8 se vyznačuje špičkovou odolností, ovšem Magic8 Lite jde ještě dál než model Magic8 Pro. Jedná se totiž o telefon, který získal jako první v oboru certifikaci SGS Triple Resistant Premium Performance Certification spolu s pětihvězdičkovou certifikací SGS. Nechybí ale ani IP68 a IP69K.
Magic8 Lite jsem rovněž mohl vidět v akci – na premiéře novinek Magic8 Lite opakovaně zažíval pád z výšky 2,5 m na tvrdou podlahu a byl všemi možnými způsoby „týrán“. Výsledkem bylo nepoškozené zařízení, ostatně i loňský Magic7 Lite si vedl v disciplíně odolnosti výtečně. Konstrukčně se jedná o zařízení s plastovými zády i rámečky, avšak nijak lacině rozhodně nepůsobí. Vše je navíc v matu, tudíž se nemusíte obávat viditelných otisků prstů.
Design je podle mého názoru poměrně elegantní, i když na zadní straně trochu klame. Velký kruhový fotomodul může na první dobrou navodit dojem, že je zde hned několik senzorů, reálně se zde však nacházejí pouze dva. Fotomodul nijak zvlášť nevystupuje, což je rozhodně pozitivní. V oblasti haptické odezvy zapadá novinka do průměru v daném segmentu a najdou se i telefony s rafinovanějšími vibracemi. Hmotnost je však dobře rozprostřená a Magic8 Lite se příjemně drží v dlani. Slot pak pojme až dvě nanoSIM, avšak žádnou paměťovou kartu. Stejně tak na novince nenajdete žádné programovatelné AI tlačítko, což ale většině vadit nebude.
- praktický design
- špičková odolnost
- příjemně padne do dlaně
- konkurence nabídne i hliníkové rámečky (může být na úkor odolnosti)
Displej: skutečně citlivý
AMOLED displej je u novinky také povedený a kromě uhlopříčky 6,79" a vysoké jemnosti 427 PPI zaujme velmi tenkými rámečky, jež mají dle výrobce pouze 1,3 mm. Doby, kdy jste tak kvůli větší tloušťce rámečků museli výrazně připlácet, jsou již dávno pryč a Magic8 Lite je toho důkazem. Nechybí ani podpora HDR10+ a či extrémně vysoký jas 6 000 nitů. V praxi můžete počítat s bezproblémovou čitelností za všech světelných podmínek i velmi nízkým jasem.
Jelikož jsem novinku testoval v době, kdy byly venkovní teploty výrazně pod nulou, měl jsem možnost vyzkoušet i používání displeje v zimních rukavicích. V tomto ohledu si vedla obrazovka skutečně skvěle – i v případě, že je venku minus 15 stupňů Celsia a vy máte na každé dlani dvě pletené rukavice, není rozpoznání dotyků problém. Dodejme, že u jiných telefonů, například u iPhonu 17 Pro, v takovém případě obrazovka již vůbec nereaguje, zatímco zde jsem displej používal jako bych rukavice nasazené vůbec neměl.
Výše uvedené se pochopitelně nevztahuje na používání čtečky otisků prstů. Ta je optického typu a (bez rukavic) funguje velmi svižně. U verze Lite nelze ale počítat s pokročilým rozpoznáním obličeje. Sklo je odolné (hlinito-křemičité) a nenese žádné externí označení, navíc je chráněno předinstalovanou fólií.
- velmi citlivý displej
- vysoký jas
- tenké rámečky
- spolehlivá čtečka otisků prstů
Zvuk: splní očekávání
Magic8 Lite disponuje dvojicí reproduktorů s možností zvýšení maximální hlasitosti o 400 %, což je spíše marketingové označení, přesto je hlasitost velmi vysoká a kvalita zvuku bezproblémová. Dokonce nechybí ani náznaky basů.
- kvalitní hlasité reproduktory
Výkon hardwaru: dostačuje?
Magic8 Lite nabídne, stejně jako předchůdce, slušný výkon, avšak nejedná se o žádného rekordmana. Konkrétně jej pohání Snapdragon 6 Gen 4, což je relativně moderní čipset, který zajistí dostatek výkonu pro běžné používání i hraní průměrně náročných her. Není tak žádným překvapením, že telefon se příliš nezahřeje, a to ani při spuštění náročných benchmarků. Chvalitebná je též možnost 512GB úložiště, přičemž 8 GB RAM LPDDR4X plně postačí pro plynulý chod.
- bezproblémový výkon
- až 512GB úložiště
Výdrž baterie: jsme nadšeni
Již Magic7 Lite disponoval obří baterií, a tak není divu, že u modelu Magic8 Lite tomu není jinak. Těšit se můžete na 7 500mAh křemíkovou baterii, se kterou se výdrž bez větších problémů vyšplhá až na tři dny. Navíc je k dispozici i relativně rychlé 66W nabíjení, teoreticky se tak můžete dostat na cca 50 % za půl hodiny, přičemž plné nabití potrvá ani ne hodinu a čtvrt. S čím již nelze počítat, to je podpora bezdrátového nabíjení, což v této ceně některé telefony umí. Některá konkurence zvládá rovněž výrazně výkonnější reverzní nabíjení (po drátu) s hodnotami přes 20 W, Honor Magic8 Lite však zvládne max. 7,5 W. Dodejme, že pro nabití příslušenství typu sluchátek či hodinek je to však více než dostačující.
- perfektní výdrž na nabití
- rychlé nabíjení
- nemá bezdrátové nabíjení
Konektivita: bez problémů?
Magic8 Lite podporuje Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6, eSIM, NFC i navigační služby jako GPS, GLONASS, BDS a GALILEO.
- moderní konektivita
Fotoaparát: 108 + 5 Mpx
Fotovýbavou novinka nijak neoslní, což naznačuje i složení fotoaparátů na zadní straně. 5Mpx ultraširokoúhlý objektiv se sám částečně diskvalifikuje už rozlišením, jedná se navíc o velmi malý senzor 1/5", což má negativní dopad na množství detailů či focení ve zhoršených světelných podmínkách. Jedná se tak spíše jen o „nouzovku“. Primární snímač s rozlišením 108 Mpx si naštěstí již vede lépe a nechybí mu ani optická stabilizace.
Snímky z něj jsou zpravidla barevně pěkné a fotky mají dostatek detailů, relativně obstojné je i trojnásobné přiblížení, které se nabízí ve fotoaplikaci. Také ve zhoršených světelných podmínkách si nevede tento fotoaparát špatně, i když občas trpí na světelné artefakty. Čelní kamerka s 16 Mpx pak logicky postačí všem středně náročným. Kvalita záznamu je max. v rozlišení 4K a 30 FPS, rychlost přeostřování je na slušné úrovni, stabilizace je však spíše slabší.
- slušný primární snímač
- ultraširokoúhlý objektiv
- občasné světelné artefakty
Software: starší Android
Verze Lite je bohužel stále vybavena Androidem 15, avšak na vzhled či možnosti samotné nadstavby to nemá výrazný vliv. K dispozici jsou tak různé funkce AI, nechybí samozřejmě Circle to Search, Magic Portal jako „drag-and-drop“ nástroj či alternativní Dynamic Island. Velmi pozitivní je rovněž délka podpory – 6 let bezpečnostních záplat a také 6 velkých aktualizací. Ačkoliv tedy není aktuálně v telefonu nejnovější Android, uživatelé se dostanou až na Android 21, což je velmi slušné. V neposlední řadě musím pochválit rovněž absenci aplikací třetích stran s výjimkou Facebooku.
- dlouhá podpora
- téměř bez aplikací třetích stran
- prozatím Android 15
Zhodnocení
Magic8 Lite je skvělou volbou pro všechny, kteří prahnou po zařízení s extrémně dlouhou výdrží na nabití a extrémní odolností. Skvěle si vede také v oblasti displeje, kde potěší velmi tenké rámečky, dostatečný je i výkon a velikost úložiště. Kde novinka příliš neexceluje, to je oblast fotovýbavy, což vám ale může vynahradit například dlouhou softwarovou podporou. Výrobce navíc nyní přidává jeden rok služby Honor Care+ vztahující se na obrazovku i záda telefonu, stejně jako dárek v podobě sluchátek.
Konkurence
V podobné cenové relaci je nové Redmi Note 15 Pro+ 5G, které může nabídnout rovněž špičkovou odolnost, ale třeba také kožená záda. Někoho může zaujmout i mírně výkonnější čipset či o něco lepší fotovýbava. Naopak v oblasti baterie Honor Redmi poráží o celých 1 000 mAh, avšak Redmi nabídne vyšší nabíjecí výkon 100 W.
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ (Global) 512 GB
|Rozměry
|163,3 × 78,3 × 8,2 mm, 207 g
|Displej
|AMOLED, 6,83" (2 772 × 1 280 px)
|Fotoaparát
|200 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS
|Procesor
|Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4,
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 512 GB, ne
|Akumulátor
|6 500 mAh
Alternativou může být i Google Pixel 9a, který má sice výrazně tlustší rámečky kolem displeje a je méně odolný, avšak také schopnější fotovýbavu a operační systém s o fous delší podporou. Honor boduje výrazně větší baterií, větším displejem i výkonnějším nabíjením, avšak postrádá bezdrátové doplňování energie.
Google Pixel 9a 256 GB
|Rozměry
|154,7 × 73,3 × 8,9 mm, 185,9 g
|Displej
|POLED, 6,3" (2 424 × 1 080 px)
|Fotoaparát
|48 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Google Tensor G4,
|Paměť
|RAM: 8 GB, úložiště: 256 GB, ne
|Akumulátor
|5 100 mAh
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
Každopádně nejlíp člověk udělá, když počká a oba ty telefony budou v akci za jiný peníze. Především ten Honor.
má tedy skutečně 2x nanoSIM anebo má hybridní slot nanoSIM+eSIM jak píšou v recenzi na jiném webu?
