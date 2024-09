Fotografie: Petr Vojtěch, mobilenet.cz

Čínský výrobce HMD sice pohřbívá logo Nokie, jejich design však vrací na výsluní, TCL si přichystalo telefon s unikátním displejem a Redmi pro nás má dostupnou novinku. Tak vítejte u mNews.

mNews #253 – HMD vrací design Nokií i modulární příslušenství

Podcast v audio formě

HMD vážně odhazuje logo Nokia, ale nebojí se zachovávat jejich ikonický vzhled. Chystané novinky tak často navazují na povedené Lumie. Jednou z těch nejzajímavějších je HMD Hyper, které vedle ostrých rohů a výrazných barev po vzoru Nokie N9 nabídne také slušnou výbavu. Čipsetem bude Snapdragon 6 Gen 1, hlavní snímač bude mít 50Mpx rozlišení a baterie obstojnou kapacitu 4 700 mAh. Zda půjde o svěží střední třídu rozhodne samozřejmě zvolená cenovka.

Ještě v září na náš trh dorazí novinka TCL 50 NXTPAPER 5G, kterou jsme měli možnost vidět už z kraje roku v Barceloně. Pod zdlouhavým názvem se totiž skrývá telefon nižší střední třídy s velkou baterií, 108Mpx foťákem, 256GB úložištěm a velkým 6,8palcovým displejem. A právě displej má jedno zásadní překvapení – je totiž matný. Tím pohlcuje okolní odrazy, příjemněji se čte a na pohled připomíná papír. Já jsem telefon sám zkoušel a jeho displej se mi opravdu hodně líbí, i když nemá třeba tak syté barvy jako běžné lesklé AMOLEDy. Na českém trhu má telefon exkluzivně nabízet T-Mobile za 6 tisíc korun.

Pokud je pro vás střední třída ještě stále příliš drahá, pojďme mrknout na nové Redmi 14C, které pořídíte za 3 tisíce korun. I za tyto peníze telefon zaujme designem zadní strany, která mi tedy hodně připomíná Honor. Dominuje jí kruhový modul s fotoaparáty i barevný přechod. Vpředu vás potěší velký IPS displej s úhlopříčkou 6,88 palců. Počítat však musíte jen s HD rozlišením. U fotoaparátů vzadu bude použitelný pouze jeden díky rozlišení 50 Mpx. Další silnou stránkou je 5 160mAh baterie. Nemůžete sice počítat s 5G, ale NFC naštěstí neschází.

A nakonec si dejme HMD ještě jednou. To totiž vyjma přebírání designu starých Nokií také koketuje s „modulárností“. V tomto případě HMD Fusion zkouší kryty, které doplní chybějící funkce a přidají povedené fíčury. V základu má mít telefon poloprůhledný kryt, výbavu hodnou nižší střední třídy a tříletou podporu. Díky pinům zvládnou kryty zajistit víc než jen designové odlišení. Připnout si můžete třeba výkonnější svítilnu, bezdrátovou nabíječku nebo rovnou herní ovladače. Pokud máte 3D tiskárnu, budete si moci navrhnout a vytisknout kryty vlastní. Na evropské trhy telefon přijde ještě letos za cenu okolo 6 tisíc.

