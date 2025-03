Víme, kolik bude stát TCL NXTPAPER 11 Plus. Zláká vás ke koupi?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost TCL rozšiřuje své portfolio tabletů o model NXTPAPER 11 Plus, který přináší integraci umělé inteligence a především technologii displeje NXTPAPER. Tablet konkrétně využívá technologii NXTPAPER 4.0 a vylepšenou funkci NXTPAPER Key, které mají za cíl optimalizovat interakci uživatele s digitálním obsahem.

Klíčovým prvkem je displej s funkcemi Smart Eye Comfort Mode a Personalized Eye Comfort Mode. Tyto režimy mají automaticky upravovat nastavení displeje na základě okolních podmínek a preferencí uživatele, čímž mají snižovat namáhání očí. TCL také zdůrazňuje, že se zaměřilo na zlepšení čitelnosti a barevného podání, přičemž uživatelský zážitek má být personalizovaný.

NXTPAPER 11 Plus dále nabízí rozšířené možnosti interakce, včetně podpory stylusu pro psaní přímo do textových polí. Tato funkce umožňuje přímé ruční psaní do vyhledávacích polí, chatových rozhraní a dalších textových vstupů, což eliminuje potřebu přepínání mezi stylusem a klávesnicí.

Ceny a dostupnost

Novinka bude dostupná také v České republice, a to exkluzivně v Datartu v průběhu dubna. Za 6 299 Kč si bude možné zakoupit samotný tablet, za 6 999 Kč pak tablet s pouzdrem a aktivním stylusem.