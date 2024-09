Obr se zvláštním displejem, to je nové TCL 50 NXTPAPER 5G

Fotografie: TCL

TCL si velmi zakládá na své produktové řadě nazvané NXTPAPER. Ta zahrnuje pouze mobilní telefony a tablety se speciálním matným displejem, který na pohled připomíná papír. Po aktivaci tohoto režimu displej méně září, je šetrnější k očím a působí velmi originálně. Displej má úhlopříčku 6,8" a nabízí Full HD+ rozlišení.

O výkon se stará procesor Dimensity 6300 od MediaTeku v kombinaci s 8 GB operační paměti. Potěší i interní úložiště s kapacitou 256 GB. Pokud by vám to nestačilo, telefon podporuje paměťové karty až do kapacity 2 TB. Samozřejmostí je přítomnost Androidu 14, přičemž výrobce přislíbil dvě velké aktualizace, tedy Android 15 a Android 16.

Telefon je vybaven třemi hlavními fotoaparáty: hlavním 108megapixelovým snímačem, 8megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem a 2megapixelovým makro fotoaparátem. Přední kamerka s rozlišením 32 megapixelů je umístěna v průstřelu displeje. Baterie má kapacitu 5 010 mAh a podporuje 33W rychlé nabíjení, což je na telefon nižší střední třídy velmi solidní. Jak naznačuje samotný název telefonu, nechybí podpora 5G konektivity. Samozřejmostí je také NFC pro bezkontaktní platby.

Nové TCL 50 NXTPAPER 5G bude na českém trhu exkluzivně nabízet operátor T-Mobile. Novinka by se měla objevit v nabídce ještě během září za cenu 5 999 Kč.