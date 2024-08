Svěží vzhled opět připomene Lumie. HMD Hyper se chystá obstát ve střední třídě

HMD Global se hodlá prosadit na poli mobilních telefonů, a počínaje letošním rokem již zcela pod vlastní značkou a nikoliv pod legendární Nokií. Dočkali jsme se několika modelů, z nichž prozatím nejlépe vypadal ten s názvem Skyline, který svým vzhledem velice připomněl ikonickou Nokii N9. Poměrně brzy bychom se měli dočkat dalšího zástupce, zvaného Hyper, jehož vzhled prozradil na sociální síti X uživatel smashx_60.

Na první pohled vám novinka možná připomene dávné Lumie od Nokie, později Microsoftu. Důvodem jsou nejen ostřeji řezané hrany, ale třeba i svěží žluté provedení. HMD Hyper má disponovat OLED displejem s Full HD+ rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí. Dále se dostane na procesor Snapdragon 6 Gen 1 s 8GB operační pamětí a velmi slušným 256GB úložištěm. Komu by to ale přeci jen bylo málo, jistě využije i přítomný slot pro paměťovou kartu.

The HYPER's behind you. pic.twitter.com/wql7vJfXXJ