Chybí vám něco na mobilu? Tak si to vytiskněte a připojte k HMD Fusion

Fotografie: HMD

HMD se snaží nejen prosadit jako samostatná značka po Nokii, ale rovnou se rozhodlo ukousnout si velké sousto v podobě modulárního mobilu. Dnes tak společnost představilo nejnovější počin nazvaný HMD Fusion a na první pohled poutá pozornost všech kolemjdoucích. Uznejte sami, vídáte běžně poloprůhledné mobily? Troufáme si říci, že běžně ne.

Kryt jako takový je snadno vyměnitelný, což nabízí možnosti, jak se odlišit. Současně na něm můžete spatřit piny, které avizují, že k telefonu bude možné ledacos připojit. Půjde například o kryt s vyšší odolnost, kryt s bezdrátovým nabíjením, herní ovladač po stranách nebo v neposlední řadě LED přisvětlení pro vlogování. Nevybrali byste si z toho, co výrobce připravil? Nevadí, HMD vám umožní si navrhnout vlastní příslušenství a následně si jej vytisknout na 3D tiskárně. K tomu bude potřeba zadarmo dostupný software HMD Fusion Development Toolkit.

Po vzoru staršího modelu Skyline má být Fusion snadno opravitelný, a to díky sadě iFixit i v domácích podmínkách. HMD se zavázalo nabízet náhradní díly po dobu následujících 7 let. Škoda, že tak dlouho nebude výrobce věnovat péči i softwaru. V mobilu je nasazen dle očekávání Android 14 a HMD dodá ještě verzi 15 a 16. Bezpečnostní záplaty pak mají chodit po dobu 3 let.

Základní výbava HMD Fusion odpoví mobilu nižší střední třídy. Nasazen je 6,56" IPS displej s nižším HD+ rozlišením a 90Hz obnovovací frekvencí. O chod telefonu se stará procesor Snapdragon 4 Gen 2 od Qualcommu podpořený až 8GB operační pamětí a 256GB úložištěm. Existuje však i slabší verze s 6GB RAM a 128 GB interní paměti.

Hlavní fotoaparát se pyšní 108megapixelovým rozlišením, jenže to je tak jediné, co můžeme vyzdvihnout. Sekunduje mu pouze 2megapixelový portrétní snímač. V průstřelu displeje je připravena 50megapixelová selfie kamerka. Kapacita baterie se zastavila na tradičních 5 000 mAh a je podporováno 33W drátové nabíjení.

Modulární telefon HMD Fusion se začne ještě letos prodávat na evropských trzích za 249 eur, což je v přepočtu něco málo přes 6 tisíc korun.