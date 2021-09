Američané budou již brzy nosit digitální občanku v iPhonu či Apple Watch

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

U příležitosti představení iOS 15 Apple prezentoval rovněž možnost do iPhonu nahrát osobní dokumenty. Nyní se do programu zapojilo 8 amerických států, jejichž občané budou moci vyměnit klasickou občanku či řidičský průkaz za jejich „digitální kopii“ nahranou do telefonu a Apple Watch. Jako první se z 8 států (Arizona, Connecticut, Georgia, Iowa, Kentucky, Maryland, Oklahoma a Utah), které se k iniciativě připojily, implementace dočká Arizona a Georgia.

Na stránkách Applu se můžeme dočíst, že integrace občanských a řidičských průkazů do aplikace Wallet (Peněženka) je pro Apple důležitým krokem, který má uživatelům opět usnadnit život. V současnosti navíc zástupci Applu komunikují s mnoha dalšími státy, které by se chtěly rovněž přidat.

Nosit zmíněné průkazy v telefonu má přinést uživatelům rychlý, jednoduchý a bezpečnější způsob, jak se v případě potřeby prokázat potřebným dokladem. Přidání průkazů do aplikace Wallet probíhá stejně jako například přidání platební karty. Následně jej může mít majitel telefonu nejen v iPhonu, ale také v Apple Watch. V průběhu registrace průkazů je nutné doklady vyfotit a také si pořídit selfie, u níž je, podobně jako u první registrace Face ID, nutné různě naklánět hlavou.