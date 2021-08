Apple Watch jsou hodinky mnoha tváří. Tentokrát umožnily loupež 11 milionů korun

Jako z kriminálního filmu působí zápletka krádeže, která se odehrála ve městě New York. Podle nypost.com si skupinka zločinců vytipovala drogového dealera, kterému následně odcizila 500 tisíc amerických dolarů, podle aktuálního kurzu tedy necelých 11 milionů korun. K jeho sledování a lokalizaci přitom využila populární chytré hodinky Apple Watch.

New York robbery crew used Apple Watch to net $500K, feds say https://t.co/tX343N1Jq4 pic.twitter.com/l710QfClDo