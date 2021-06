iOS 15 umožní vyhledat váš iPhone, i když je vypnutý a prošel továrním resetem

iOS 15 přináší kromě velkého množství spíše estetických vylepšení rovněž jednu důležitou bezpečnostní funkci. Pomocí služby FindMe bude totiž nově možné vyhledat i zařízení, která jsou vypnutá. iPhone se v takovou chvíli chová podobně jako AirTag a k odeslání informace o své poloze na případná Apple zařízení v blízkosti (skrze Bluetooth LE) využívá minimum energie.

