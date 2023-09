Hackovací nástroj za pár tisíc korun dokáže vyvolat DDoS útok na iPhony i iPady

Zabezpečení produktů Apple je všeobecně považováno za velmi vyspělé a i samotný Apple se rád a často chlubí tím, jak fungují nejrůznější bezpečnostní prvky i jaké kroky lze podstoupit například v případě, že vám byl váš MacBook, iPhone či jiný produkt odcizen. Čas od času se však pochopitelně stále najdou experti, kterým se podaří bezpečnost systému prolomit či minimálně poukázat na možná bezpečnostní rizika.

What's the purpose of posting this? It has the capability to effectively launch a DDOS notification attack on any iOS device, rendering it nonfunctional. Even if the device is in airplane mode, it's still susceptible. Apple should consider implementing safeguards to mitigate.