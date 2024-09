Zadávání události do kalendáře od Googlu je nyní díky Gemini otázkou sekund

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Je zřejmé, že nasazení všech vychytávek spojených s umělou inteligencí do smartphonů neproběhne ze dne na den. Přesto by někdo mohl označit dosavadní vývoj za poněkud liknavý. Nejprve přišel Samsung se svou Galaxy AI, následován Googlem a Applem. Nyní se k významnějším značkám výrobců přidalo i Xiaomi. Během testování Pixelu 9 Pro (avšak tato novinka platí pro všechny telefony s asistentem Gemini, například i nové řady Xiaomi 14T a skládačky Xiaomi Mix Flip) jsme si všimli novinky spojené s Google Kalendářem.

Skryté, ale praktické „Rozšíření“

Schopnosti asistenta Gemini lze rozšířit pomocí tzv. Extensions (Rozšíření), díky kterým získá Gemini přístup k aplikacím, jako jsou Google Mapy, Google Hotels, Google Workspace, YouTube, YouTube Music či OpenStax. Nyní k tomuto seznamu přibyl, i když zatím neoficiálně, také Google Kalendář. Ačkoliv není Google Kalendář v sekci Rozšíření prozatím viditelný, Gemini již nyní dokáže zkontrolovat události v kalendáři a informovat uživatele o detailech schůzek, včetně času, místa a účastníků.

Gemini stačí nadiktovat čas, datum a další podrobnosti, podobně jako kdybyste je diktovali živému asistentovi, a spolehlivě je zanese do kalendáře

Integrace kalendáře do Gemini přináší výhodu nejen v schopnosti asistenta číst z kalendáře, ale také do něj zadávat události. Gemini tak stačí jen nadiktovat údaje související s událostí a AI asistent je následně zadá do kalendáře, což má výrazně usnadnit správu časového harmonogramu a zvýšit uživatelský komfort.

Kromě základních funkcí, jako je správa schůzek, umožňuje Gemini také pokročilé možnosti integrace s dalšími aplikacemi. Například propojení s Google Mapami umožňuje rychle zjistit, kde se schůzka koná a naplánovat trasu. Integrace s YouTube a YouTube Music zase nabízí možnost přehrávat oblíbená videa nebo hudbu přímo prostřednictvím AI asistenta Gemini. Do budoucna lze očekávat další rozšíření (v tomto případě skutečně doslovné „Rozšíření“), která přinesou další možnosti využití Gemini a naučí jej si rozumět s dalšími aplikacemi. Které aplikace byste v tomto kontextu uvítali? O vaše názory se můžete podělit v komentářích.