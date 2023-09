iPhony 16 možná obdrží Micro Lens Array panely s podstatně vyšším jasem

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Samsung se dlouhodobě řadí mezi renomované výrobce smartphonů, produktů ze segmentu chytré domácnosti, televizorů, ale třeba i chytrých filtrů na mikroplasty. Zároveň se jedná o jednoho z největších producentů zobrazovacích panelů na světě, který již několik let dodává displeje i do velkého množství výrobků Apple. Například do iPhonů dodává OLED panely již od přelomového iPhonu X a vyrábět je má třeba i pro chystanou řadu iPhonů 15.

Nejnovější zpráva nicméně bere v potaz již iPhony 16, jež mají dorazit příští rok. U nich by se podle thelec.kr mohly objevit vylepšené OLED panely využívající tzv. META technologii s Micro Lens Array (MLA). Mezi výhody MLA patří efektivnější energetická účinnost, ale také vyšší jas. MLA se objevilo například i u nejnovějších vlajkových televizorů LG, které tyto obrazovky logicky také vyrábí.

Micro Lens Array OLED panel zvládne díky miniaturním čočkám propustit více světla a zprostředkuje vyšší jas.

MLA obrazovky využívají vrstvu pokrytou miliardami čoček, které redukují odrazy uvnitř panelu a propouští mnohem více světla k povrchu displeje bez navýšení spotřeby. O této technologii jste si mohli přečíst rovněž v našich dojmech z televizoru LG OLED C3 na fzone.cz. Technologie MLA však může rovněž mírně omezit boční pozorovací úhly, což by na druhou stranu u displeje smartphonu nemusela být žádná výrazná nevýhoda.

Zobrazovací OLED panely s MLA jsou pochopitelně zároveň o něco dražší na výrobu, tudíž bude Apple nepochybně zvažovat i nákladovou náročnost tohoto řešení. Samsung údajně dodal tyto typy panelů již nejmenovaným čínským výrobcům smartphonů, Apple by tak nebyl ani prvním výrobcem smartphonu s touto obrazovkou, nepochybně by však tuto výhodu svým zákazníkům velmi dobře prodal. Hovoří se rovněž o tom, že chce Apple vyrábět své vlastní Micro LED displeje pro budoucí iPhony, aby snížil závislost na LG a Samsungu. Kdy se však dostane od plánovací do produkční fáze, zůstává prozatím otázkou.